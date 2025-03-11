NAVI проходять у плей-офф ESL Season S21 після перемоги над G2

Natus Vincere виходять у плей-офф турніру ESL Pro League S21 з Counter-Strike 2, завершивши зустріч з командою G2 із результатом 2:0. Українська команда перемогла на двох картах – Ancient і Mirage.

Деталі

Двадцять перший сезон ESL Pro League триває з 1 по 16 березня 2025 року. Турнір зібрав 24 команди, які боряться за право отримати частину з 400 000 доларів. Українська команда NAVI здобула перемогу на груповому етапі й переходить до наступного, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення на сайті Natus Vincere.

Дивіться також NAVI отримали пряме запрошення на PGL Astana 2025

Цікаво, що початок турніру був для команди не дуже вдалим, адже вона програла SAW з рахунком 1:2. Однак потім справи пішли краще: китайську TYLOO обіграли з рахунком 2:1, paiN Gaming з Бразилії поступилася з рахунком 2:0, а тепер програла й G2 Esports.

Загалом результат Natus Vincere на цей момент – три перемоги та один програш, що дозволило команді увійти в п'ятірку лідерів Stage 2 разом із Team Vitality, MOUZ, The MongolZ та Team Spirit.

Наразі ще не зрозуміло, з ким гратиме NAVI на наступному етапі. Зазначимо, що у Stage 1 лідирують такі команди, як GamerLegion, SAW, 3DMAX, Eternal Fire та MIBR.

Нагадаємо, переможець ESL Pro League забере додому 100 000 доларів. 50 000 доларів приготували для другого місця, а за третє передбачено 25 000 доларів. У минулому 20-му сезоні, який проходив у вересні й мав трохи вищий призовий фонд, переможець отримував 170 000 доларів. Тоді перше місце зайняла Natus Vincere, друге – Eternal Fire, а третє – MIBR.