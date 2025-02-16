З осені минулого року почався активний процес того аби шахи визнали кіберспортом, аж ось топова світова організація NAVI оголосила про підписання одразу кількох гравців з цієї нової "дисципліни", інформує 24 Канал з посиланням на NAVI.

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Гросмейстери у лавах "народжених перемагати"

Шахи офіційно стали частиною кіберспортивного світу, а відомі команди почали шукати представників у цій новоспеченій категорії.

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Зокрема, Team Liquid шокували всіх залучивши у свою організацію гросмейстера Маґнуса Карлсена.

Представлення Карлсена – дивіться відео

Українська організація Natus Vincere відповіла підписанням одразу трьох не менш геніальних шахістів. В лави "народжених перемагати" вступили: Нодірбек Абдусатторов, Уеслі Со та Олександр Бортник.

На честь цієї події NAVI представили кумедний відеоанонс, залучивши до фільмування гравців колективу з Counter-Strike 2.

NAVI входять в нову дисципліну – перегляньте ролик

Окрім NAVI та Liquid, в дисципліну шахів вже увійшли LGD Gaming та Team Vitality і, схоже, що цей тренд буде продовжуватися.