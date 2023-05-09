Перший день турніру BLASTtv Paris Major 2023 запам'ятається шанувальникам CS:GO цікавими матчами, серед яких виділитися в дещо негативному світлі вдалося австралійській команді Grayhound, інформує 24 Канал.

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Останній мейджор в історії CS:GO уже стає історичним, принаймні для команд Apeks та Grayhound, які зійшлися в матчі сітки 1:0.

Протистояння європейського та австралійського колективів обіцяло бути напруженим, однак на сервері виявилося, що одна з команд від слова зовсім не готова чинити опір іншій.

Grayhound з тріском провалили гру на мапі Mirage. Для розуміння лише один їхній гравець перетнув позначку в 0.5 рейтингу 2.0.

Статистика поєдинку / Скриншот з hltv

Одначе, попри відсутність напруженої боротьби, гра встановила своєрідний рекорд, адже після цілковитої домінації на мапі Apeks приєдналися до легендарного складу Astralis як команда, яка виграла гру з рахунком 16-0 на Мейджорі CS:GO.

Австралійці ж своєю чергою теж взяли участь в цьому рекорді, хоча для них він і вийшов зі знаком мінус.

Слід зазначити, що попри успіх Apeks данці з Astralis все ж залишаються першими у цій царині, адже спромоглися здобути таку перемогу на головних турнірах CS:GO двічі, у своїх успішних кампаніях на FACEIT London та IEM Katowice Majors у 2018 та 2019 роках, проти MIBR та Cloud9 відповідно.