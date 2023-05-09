Первый день турнира BLASTtv Paris Major 2023 запомнится поклонникам CS:GO интересными матчами, среди которых выделиться в несколько отрицательном свете удалось австралийской команде Grayhound, информирует 24 Канал.

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Последний мейджор в истории CS:GO уже становится историческим, по крайней мере, для команд Apeks и Grayhound, которые сошлись в матче сетки 1:0

Противостояние европейского и австралийского коллективов обещало быть напряженным, однако на сервере оказалось, что одна из команд от слова совсем не готова сопротивляться другой.

Grayhound с треском провалили игру на карте Mirage. Для понимания только один их игрок пересек отметку в рейтинге 0.5 2.0.

Статистика поединка / Скриншот по hltv

Однако, несмотря на отсутствие напряженной борьбы, игра установила своеобразный рекорд, ведь после полной доминации на карте, Apeks присоединились к легендарному составу Astralis как команда, выигравшая игру со счетом 16-0 на Мейджоре CS:GO.

Австралийцы же в свою очередь тоже приняли участие в этом рекорде, хотя для них он и вышел со знаком минус.

Следует отметить, что, несмотря на успех Apeks, датчане из Astralis все же остаются первыми в этой области, ведь смогли одержать такую победу на главных турнирах CS:GO дважды, в своих успешных кампаниях на FACEIT London и IEM Katowice Majors в 2018 и 2019 годах, против MIBR да Cloud9 соответственно.