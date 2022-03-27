Учора ми розповідали вам про те, що кіберспортивна команда Team Spirit, яку називали "Гордістю Росії", переїхала в Сербію. У офіційному листі вона вказала, що сталося це через "нинішню ситуацію між Україною та Росією". Навряд чи когось здивувало таке рішення, а все тому, що на Росії в кіберспорту немає майбутнього. А чергові яскраві підтвердження останнього ми на Games24 зібрали в сьогоднішньому матеріалі.
Актуально Потрібно шукати нову "Гордість Росії": організація Team Spirit переїздить в Сербію
Riot Games "скасувала" Virtus.prо
Розпочнемо з досить резонансної ситуації, в яку потрапив склад команди Virtus.prо у дисципліні League of Legends: Wild Rift. Річ у тім, що Riot Games заборонила цій російській організації брати участь у своїх турнірах навіть під нейтральним тегом та стягом. Своє рішення компанія пов'язує з санкціями з боку ЄС та США.
А тому керівництво Virtus.prо прийняло рішення розірвати контракти з гравцями, які представляли її в дисципліні League of Legends: Wild Rift. Тобто останні тепер можуть шукати собі нову "домівку", а російській організації можна забути на довгі роки про свою команду в цій дисципліні.
Повний текст заяви / Фото з телеграму Virtus.prо
Riot Games скасувала ще й два турніри
Через російську воєнну агресію організатори кіберспортивних змагань продовжують скасовувати турніри у Східній Європі. А цього разу про таке рішення заявила компанія Riot Games. Вона скасувала одразу два змагання в Східній Європі, яку росіяни зазвичай називають СНД-регіоном.
Йдеться про Континентальну Лігу із League of Legends та Регіональну Лігу із Valorant. У обох випадках організатори змагань написали майже одне й те саме. На їхню думку, в такі важкі часи не можна проводити змагання в цьому регіоні. А це означає, що команди зі Східної Європи (СНД-регіону) точно пропустять VCT EMEA із Valorant та Mid-season Invitational із League of Legends.
Повний текст заяви / Фото з твітеру VALORANT Regional Leagues
Інші "кіберспортивні" новини
- Через вищезгадані скасування британська кіберспортивна організація One Breath Gaming розпустила свій російсько-білоруський склад у дисципліні Valorant.
- Три українці покинули склад російської команди Insilio із CS:GO, яка належить популярному місцевому блогеру з нікнеймом Rachel. Йдеться про гравців Malkis та Foben, а також тренера WOLF.
- Англомовний аналітик syndereN припустив, що The International 2022 може пройти без команд зі Східної Європи, якщо війна затягнеться.
- Компанія ESL видаляє із чату українські та російські прапори під час своїх трансляцій. На таку "підтримку" звернув увагу український кіберспортивний аналітик та тренер Kane.
- Представники Dotesports стверджують, що російські гравці із Fnatic та FPX пропустять VCT 2022 Masters Stage 1 у дисципліні Valorant. Річ у тім, що через санкції вони не зможуть дістатися в ісландське місто Рейк'явік.
- Склад Virtus.prо у дисципліні Rainbow Six Siege тепер буде виступати під тегом Outsiders.