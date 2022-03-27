Вчера мы рассказывали вам о том, что киберспортивная команда Team Spirit, которую называли "Гордостью России", переехала в Сербию. В официальном письме она указала, что произошло это из-за "нынешней ситуации между Украиной и Россией". Едва ли кого-то удивило такое решение, а все потому, что на России у киберспорта нет будущего. А очередные яркие доказательства последнего мы на Games24 собрали в сегодняшнем материале.

Актуально Нужно искать новую "Гордость России": организация Team Spirit переезжает в Сербию

Riot Games "отменила" Virtus.pro

Начнем с довольно резонансной ситуации, в которую попал российский состав команды Virtus.pro в дисциплине League of Legends: Wild Rift. Дело в том, что Riot Games запретила этой организации участвовать в своих турнирах даже под нейтральными тегами и флагами. Свое решение компания связывает с санкциями ЕС и США.

А потому руководство Virtus.prо приняло решение расторгнуть контракты с игроками, представлявшими ее в дисциплине League of Legends: Wild Rift. То есть последние теперь могут искать себе новый "дом", а российской организации можно забыть на долгие годы о своей команде в этой дисциплине.

Полный текст заявления / Фото с телеграма Virtus.prо

Riot Games отменила еще и два турнира

Из-за российской военной агрессии организаторы киберспортивных соревнований продолжают отменять турниры в Восточной Европе. А на этот раз о таком решении заявила компания Riot Games. Она отменила сразу два соревнования в Восточной Европе, которую россияне обычно называют СНГ-регионом.

Речь идет о Континентальной Лиге из League of Legends и Региональной Лиге из Valorant. В обоих случаях организаторы соревнований написали почти одно и то же. По их мнению, в такие трудные времена не можно проводить соревнования в этом регионе. А это значит, что команды из Восточной Европы (СНГ-региона) точно пропустят VCT EMEA из Valorant и Mid-season Invitational из League of Legends.

Полный текст заявления / Фото с твиттера VALORANT Regional Leagues

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