Команди відсторонюють, а турніри скасовують: нові "перемоги" російського кіберспорту

Російський кіберспорт продовжує впевнено крокувати за своїм кораблем. А страждають через російську воєнну агресію не лише професійні гравці у CS:GO та Dota 2.

Учора ми розповідали вам про те, що кіберспортивна команда Team Spirit, яку називали "Гордістю Росії", переїхала в Сербію. У офіційному листі вона вказала, що сталося це через "нинішню ситуацію між Україною та Росією". Навряд чи когось здивувало таке рішення, а все тому, що на Росії в кіберспорту немає майбутнього. А чергові яскраві підтвердження останнього ми на Games24 зібрали в сьогоднішньому матеріалі.

Актуально Потрібно шукати нову "Гордість Росії": організація Team Spirit переїздить в Сербію

Riot Games "скасувала" Virtus.prо

Розпочнемо з досить резонансної ситуації, в яку потрапив склад команди Virtus.prо у дисципліні League of Legends: Wild Rift. Річ у тім, що Riot Games заборонила цій російській організації брати участь у своїх турнірах навіть під нейтральним тегом та стягом. Своє рішення компанія пов'язує з санкціями з боку ЄС та США.

А тому керівництво Virtus.prо прийняло рішення розірвати контракти з гравцями, які представляли її в дисципліні League of Legends: Wild Rift. Тобто останні тепер можуть шукати собі нову "домівку", а російській організації можна забути на довгі роки про свою команду в цій дисципліні.

Повний текст заяви / Фото з телеграму Virtus.prо

Riot Games скасувала ще й два турніри

Через російську воєнну агресію організатори кіберспортивних змагань продовжують скасовувати турніри у Східній Європі. А цього разу про таке рішення заявила компанія Riot Games. Вона скасувала одразу два змагання в Східній Європі, яку росіяни зазвичай називають СНД-регіоном.

Йдеться про Континентальну Лігу із League of Legends та Регіональну Лігу із Valorant. У обох випадках організатори змагань написали майже одне й те саме. На їхню думку, в такі важкі часи не можна проводити змагання в цьому регіоні. А це означає, що команди зі Східної Європи (СНД-регіону) точно пропустять VCT EMEA із Valorant та Mid-season Invitational із League of Legends.

Повний текст заяви / Фото з твітеру VALORANT Regional Leagues

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