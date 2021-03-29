Коментатор Dota 2 Olsior зворушив мережу історією про вуличного кота і розпочав благодійну акцію

Стрімер та коментатор Dota 2 з Києва, після смерті врятованого ним домашнього улюбленця, організував благодійну акцію на Twitch та вже зібрав кругленьку суму. На що підуть кошти – дізнайтеся у матеріалі.

Зірка коментаторського складу студії MAINCAST – Михайло "Olsior" Звєрєв зворушив мережу історією про порятунок вуличного кота.

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22 березня у власному телеграм-каналі Olsior розповів, що під час прогулянки з дружиною в парку вони почули "дикі крики" і виявили бездомного кота, що лежав на холоді та не міг поворухнутися. Сім'я прийняла рішення доставити тварину у ветеринарну клініку. Виявилось, що кіт перебував у надзвичайно важкому стані: мав інфекцію на очах та вухах і жахливо переламаний таз. Михайло прийняв рішення врятувати пухнастого та надалі розповідав про його самопочуття в телеграмі.

Джирайя у ветеринарній клініці / зображення з телеграм-каналу Olsior

Глядачі та шанувальники Звєрєва пропонували всіляку допомогу, в тому числі й фінансову, але стрімер відмовився та порадив охочим пожертвувати вільні кошти в притулки для тварин самостійно. Попри деякі поліпшення, 24 березня через низку ускладнень Джирайя помер.

У повідомленні про смерть кота Михайло зазначив, що невдача в порятунку одного – не означає, що не можна врятувати інших та пообіцяв подумати над тим як це зробити. Вже наступного дня Olsior оголосив про місяць благодійних стрімів, покликаних зібрати кошти на допомогу притулкам.

Останні кілька днів досить сильно нас пошарпали, і дуже не хочеться, щоб це все було даремно, адже є ще дуже багато безпорадних і беззахисних котів, собак та інших тваринок на вулицях і в притулках… ваша підтримка останні кілька днів значила дуже багато. Давайте тепер спробуємо разом підтримати тих, кому це дійсно потрібно, – написав Михайло у телеграмі.

Протягом місяця усі донати отримані стрімером будуть направлені в символічний "Фонд Джірайї". Таким чином, зібрані до 25 квітня кошти, до яких Olsior додасть ще тисячу доларів з власної кишені будуть спрямовані до притулку для тварин в Києві. Шанувальники та глядачі стрімера не пройшли повз такої ініціативи та ще у перший день зуміли зібрати понад 55 тисяч гривень.

Михайло й раніше часто розповідав про свою любов до тварин, у нього є троє домашніх котів світлинами яких молодик часто ділиться в мережі.

Якщо ви хочете долучитися до збору коштів – завітайте на стріми Olsior на його каналі на Twitch.