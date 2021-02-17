Комічний хайлайт з Dota 2: кіберспортсмен не впорався із найслабшим юнітом у грі – відео

Стрімер із нікнеймом Gunnar став героєм дуже неочікуваного хайлайту. Геймер не зміг впоратися із нейтральним мобом та відправився відпочивати у таверну.

Завжди потрібно пам'ятати, що кіберспортсмени це також люди, які помиляються й не можуть завжди відігрувати лише на високому рівні. Здається, це так очевидно, але дуже "віддані" шанувальники часто забувають про такі елементарні речі. Черговим підтвердженням цих слів став випадок зі стрімером та кіберспортсменом Ніко "Gunnar" Лопезом.

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Ніко потрапив у кумедну ситуацію на одній зі своїх останніх трансляцій на платформі Twitch. Геймер проводив звичайний змагальний матч на Morphling. Gunnar потрапив у непросту ситуацію, бо у персонажа залишилося дуже мало здоров'я, а переслідувало його одразу три опоненти. Проте, у стрімера вийшло дуже успішно втекти від переслідування.

Здавалося, що можна розслабитися, бо загроза минула, але все пішло не за планом Gunnar. Після втечі він вирішив повністю перекачатися у спритність та скористався нейтральним предметом Trusty Shovel. За допомогою якого можна викопати у будь-якому місці на карті один із наступних предметів: Bounty Rune, Healing Salve, Town Portal Scroll та ворожого кобольда. Саме останнього й розкопав Gunnar, коли у його героя залишився всього 1 HP. Кобольд й завдав цього фатального удару та відправив стрімера відпочивати у таверну.

Кобольди це найслабші юніти у грі, бо вони наносять всього 10 – 11 одиниць шкоди за один удар. Але цього разу вистачило й такого удару. Зрозуміло, що ця ситуація викликала бурхливу реакцію чату та стрімера.

Зазначимо, що Ніко "Gunnar" Лопез є гравцем команди 4 Zoomers, яка виступає у північноамериканському регіоні. Він також часто стрімить на платформі Twitch, а на його канал підписано понад 70 тисяч користувачів.

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