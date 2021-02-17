Стример с никнеймом Gunnar стал героем очень неожиданного хайлайта. Геймер не смог справиться с нейтральным мобом и отправился отдыхать в таверну.

Всегда нужно помнить, что киберспортсмены это также люди, которые ошибаются и не могут всегда отыгрывать только на высоком уровне. Кажется, это так очевидно, но очень "преданные" поклонники часто забывают о таких элементарных вещах. Очередным подтверждением этих слов стал случай со стримером и киберспортсменом Нико "Gunnar" Лопезом.

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Нико попал в смешную ситуацию на одной из своих последних трансляций на платформе Twitch. Геймер проводил обычный соревновательный матч на Morphling. Gunnar попал в непростую ситуацию, потому что у персонажа осталось очень мало здоровья, а преследовало его сразу три оппонента. Однако, в стримера получилось очень успешно уйти от преследования.

Казалось, что можно расслабиться, потому что угроза миновала, но все пошло не по плану Gunnar. После побега он решил полностью перекачаться в ловкость и воспользовался нейтральным предметом Trusty Shovel. С помощью которого можно выкопать в любом месте на карте один из следующих предметов: Bounty Rune, Healing Salve, Town Portal Scroll и враждебного кобольда. Именно последнего и раскопал Gunnar, когда у его героя остался всего 1 HP. Кобольд и нанес этот роковой удар и отправил стримера отдыхать в таверну.

Кобольды это самые слабые юниты в игре, потому что они наносят всего 10 – 11 единиц урона за один удар. Но на этот раз хватило и такого удара. Понятно, что эта ситуация вызвала бурную реакцию чата и стримера.

Отметим, что Нико "Gunnar" Лопез является игроком команды 4 Zoomers, которая выступает в североамериканском регионе. Он также часто стримит на платформе Twitch, а на его канал подписано более 70 тысяч пользователей.

Комический хайлайт от Нико "Gunnar" Лопез – видео