Робота над помилками та нові ігри: компанія CD Projekt розповіла про зміну стратегії розвитку

Представники CD Projekt представили новий план розвитку на найближчі роки. Вже у 2022 році компанія почне розробку двох масштабних проєктів, а зараз працює над універсальною онлайн-структурою.

Компанія CD Projekt вирішила врахувати помилки, які виникли при роботі над Cyberpunk 2077, а також під час релізу цього проєкту. Керівництво компанії оголосило про повноцінну зміну стратегії розвитку, а на їхньому ютуб-каналі вийшло відео, де вони поділилися планами на наступні кілька років.

До теми Банди Найт-Сіті та ще 12 DLC: геймер відшукав список можливих доповнень для Cyberpunk 2077

Варто розпочати з того, що компанія CD Projekt придбала канадську студію Digital Scapes. З її представниками, поляки тісно почали співпрацювати ще у 2018 році, а також канадці допомагали у розробці Cyberpunk 2077. Тепер ця студія буде називатися CD Projekt RED Vancouver та стане першим повноцінним підрозділом компанії за межами Польщі.

Ще у вересні 2019 року CD Projekt анонсувала, що для Cyberpunk 2077 вийде окрема онлайн-гра. Здається, вже зараз вони вирішили переглянути це рішення, бо працюють над гнучкою та зручною інфраструктурою, яка дозволить одразу впроваджувати мультиплеєр у всі відеоігри. Тобто вони не хочуть працювати над окремими онлайн-іграми, а планують випускати всі свої майбутні проєкти із багатокористувацьким режимом. Щоправда, поки незрозуміло, що буде з напрацюваннями для мультиплеєрного Cyberpunk 2077.

У 2022 році компанія планує розпочати роботу одночасно над двома серйозними проєктами. Як і раніше, хочуть випускати масштабні однокористувацькі відеоігри, у яких поєднується кілька жанрів. У презентації представники CD Projekt відзначили, що планують розвивати дві свої ключові франшизи – The Witcher та Cyberpunk (мобільні ігри, адаптації, тематичні сувеніри та інша продукція).

Рекламні кампанії стануть коротше, а також будуть запускатися незадовго до релізу. Також зміниться концепція цих маркетингових кампанії, бо вони збираються приділяти увагу геймплею (на всіх платформах) та нинішньому стану гри, а не простим напрацюванням чи планами. Цікаво, що хочуть оновити та централізувати ігровий рушій REDEngine. Також пообіцяли поліпшити умови праці своїх працівників та атмосферу в самому колективі (ініціатива RED 2.0).

Плани на 2021 рік майже не змінилися, бо зараз робота йде у двох відомих напрямках. Для Cyberpunk 2077 до кінця року мають вийти:

Патчі та оновлення.

Безплатні DLC.

Версія для консолей нинішнього покоління (PS5 та Xbox Series).

У всесвіті The Witcher все цікавіше, бо розробники зараз працюють одразу над трьома проєктами, які також мають з'явитися до кінця 2021 року:

Мобільна гра Monster Slayer (аналог Pokemon GO).

Кілька тематичних доповнень для Gwent: The Witcher Card Game.

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нинішнього покоління (PS5 та Xbox Series).

Плани компанії CD Projekt на 2021 рік / Фото твітер CD PROJEKT IR

Презентація компанії CD Projekt – відео