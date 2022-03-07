Компанія Remedy підтримала українців, але зупиняти продаж своїх ігор в Росії поки не збирається

Компанія Remedy засудила російську агресію та підтримала Україну. Щоправда, зупиняти продаж своїх відеоігор на території країни-агресора вона поки не збирається.

Увесь цивілізований світ продовжує підтримувати Україну та вводити санкції проти Росії. Осторонь не стоять й представники відеоігрової індустрії, які активно покидають місцевий ринок. Щоправда, є в нашій сфері й компанії, які поки не збираються цього робити.

До теми Activision Blizzard, Microsoft та Rockstar Games зупиняють продаж своїх ігор на території Росії

Заява Remedy Entertainment

Саме такою заявою у своєму твітері відзначилися представники відомої компанії Remedy Entertainment. Вони написали, що зазвичай не коментують подібні події, але цього разу мусять. Річ у тім, що вони шоковані тим, що зараз відбувається на території України. Представники студії підтримали українців та засудили російську агресію.

Також вони відзначили, що зараз активно допомагають своїм українським співробітникам, які постраждали від віроломного російського вторгнення. Згадали вони й про своїх працівників з Росії. Представники компанії відзначили, що зараз допомагають і їм, бо вони були "приголомшені" початком цієї жорстокої війни.

Розробники із Remedy Entertainment також пожертвують 50 тисяч доларів Червону Хресту, який зараз допомагає українцям, що постраждали від російського вторгнення. А от блокувати свої відеогри на території країни-агресора розробники поки не збираються. Мовляв, вони не звинувачують тих людей, які не несуть відповідальності за те, що зараз відбувається на території України.

, що фінська компанія Remedy Entertainment є розробником таких проєктів: Control, Max Payne, Alan Wake, Quantum Break та деяких інших відеоігор.

Повний текст заяви / Фото з твітера Remedy Entertainment

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