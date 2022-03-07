Весь цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину и вводить санкции против России. В стороне не стоят и представители видеоигровой индустрии, активно покидающие местный рынок. Правда, есть в нашей сфере и компании, которые пока не собираются этого делать.

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Заявление Remedy Entertainment

Именно таким заявлением в своем твиттере отметились представители известной компании Remedy Entertainment. Они написали, что обычно не комментируют подобные события, но в этот раз должны. Дело в том, что они в шоке от того, что сейчас происходит на территории Украины. Представители студии поддержали украинцев и осудили российскую агрессию.

Также они отметили, что сейчас активно помогают своим украинским сотрудникам, пострадавшим от вероломного российского вторжения. Вспомнили они и своих работников из России. Представители компании отметили, что сейчас помогают и им, потому что они были "потрясены" началом этой жестокой войны.

Разработчики из Remedy Entertainment также пожертвуют 50 тысяч долларов Красному Кресту, который сейчас помогает украинцам, пострадавшим от российского вторжения. А вот блокировать свои видеоигры на территории страны-агрессора разработчики пока не собираются. Мол, они не винят тех людей, которые не несут ответственности за то, что сейчас происходит на территории Украины.

Напомним, что финская компания Remedy Entertainment является разработчиком таких проектов: Control, Max Payne, Alan Wake, Quantum Break и некоторых других видеоигр.

Полный текст заявления / Фото с твиттера Remedy Entertainment

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