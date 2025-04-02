Попри угоду з Tencent Ubisoft не має чіткого плану роботи і це турбує інвесторів

Відомий інсайдер Том Гендерсон, посилаючись на внутрішнє листування Ubisoft, розкрив подробиці щодо нещодавно оголошеної спільної дочірньої компанії французького видавця з китайською Tencent. Спільна компанія поки не має злагодженого плану роботи, а її інвестори та працівники стурбовані цим.

Нова структура включатиме три найбільші франшизи Ubisoft – Assassin’s Creed, Far Cry та Tom Clancy’s Rainbow Six, розповідає 24 Канал. Однак наразі незрозуміло, як ця зміна вплине на Ubisoft у цілому, її майбутні проєкти та працівників.

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На тлі невизначеності акції компанії впали на 17%. Нагадаємо, що після оголошення про угоду Ubisoft з Tencent вони навпаки зросли. Один з інвесторів компанії в коментарі Гендерсону висловив сумніви щодо довгострокової доцільності цього кроку за відсутності серйозних змін у компанії.

Співробітники, яких опитав інсайдер, зазначили, що керівництво надає недостатньо пояснень. Деякі вважають, що Ubisoft поспішила укласти угоду через ранні успіхи Assassin’s Creed Shadows.

Лист керівника зони 1 Ubisoft Крістофа Дерена, отриманий Insider, розкриває причини занепокоєння працівників та інвесторів. Дерен пояснив, що створення дочірньої компанії є переломним моментом після кількох складних років і має допомогти Ubisoft вийти на новий рівень.

Реорганізація проходитиме у три етапи:

перший етап (вже завершено) – оголошення про угоду та початок планування;

другий етап (триватиме до літа) – визначення взаємодії нової структури з Ubisoft і розробка нової операційної моделі;

третій етап (без чітких термінів) – інтеграція нового підходу.

Дерен запевнив, що Ubisoft продовжить випускати якісні ігри, та подякував співробітникам за терпіння і витримку.