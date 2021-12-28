Свої підсумки 2021 року вирішила підбити й компанія Valve, яка є власником популярного сервісу Steam. Уже традиційно вона вибрала найкращі відеоігри одразу в шести різноманітних номінаціях.

До теми Аналітики назвали найпопулярніші кіберспортивні події 2021 року: LoL, Dota 2 чи CS:GO

Варто розпочати з того, що в кожній номінації є розподіл на чотири категорії: платина (1 – 12 місце), золото (13 – 24 місце), срібло (25 – 40 місце) та бронза (41 – 100 місце). Щоправда, в межах конкретної категорії розподілу за позиціями немає, а всі ігри розміщені в довільному порядку. Варто додати, що при підрахунку використовувалися дані з 1 січня по 15 грудня 2021 року.

Також відзначимо, що в цьому матеріалі ми розповімо лише про відеоігри, які потрапили в платинову категорію. А от з повними списками переможців можна ознайомитися за цим посиланням.

Лідери продажів

У цій номінації враховувалися не лише продажі відеоігор чи доповнень до них, а й різноманітні внутрішньоігрові транзакції. Цікаво, що цьогоріч до платинової категорії потрапило лише чотири новинки: Valheim, New World, Naraka: Bladepoint та Battlefield 2042.

Valheim

Rainbow Six Siege

Dota 2

Counter-Strike: Global Offensive

PUBG

New World

Dead by Daylight

Naraka: Bladepoint

Apex Legends

Battlefield 2042

Destiny 2

Grand Theft Auto V

Battlefield 2042 / Фото з крамниці Steam

Найкращі новинки

У цю добірку потрапили відеоігри, які отримали найбільші прибутки в перші два тижні після свого релізу.

Resident Evil Village

Halo Infinite

New World

Valheim

Naraka: Blade Point

Battlefield 2042

Farming Simulator 22

Mass Effect Legendary Edition

Outriders

Back 4 Blood

Age of Empires IV

Forza Horizon 5

Farming Simulator 22 / Фото з крамниці Steam

Найпопулярніші відеоігри

До платинової категорії потрапили лише ті відеоігри, яким цьогоріч підкорювався показник у 200 тисяч гравців в онлайні. Додамо, що Valve не враховувала стрибки активності, які були спровоковані роздачами, безплатними вихідними та іншими подібними речами. З цікавого варто відзначити, що багатокористувацького режиму немає лише в однієї з цих ігор – Cyberpunk 2077.

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

PUBG

Valheim

Halo Infinite

Apex Legends

Rust

Grand Theft Auto V

Cyberpunk 2077

New World

New World / Фото з крамниці Steam

Найкращі ігри, які цьогоріч вийшли з дочасного доступу

У цій номінації враховувалися прибутки, які ці проєкти отримали в дочасному доступі, а також після офіційного релізу. Важливо відзначити, що йдеться лише про дані за 2021 рік.

Breathedge

Draw & Guess

Totally Accurate Battle Simulator

Solasta: Crown of the Magister

Skul: The Hero Slayer

GTFO

Endzone – A World Apart

Wildermyth

Hell Let Loose

Subnautica: Below Zero

Medieval Dynasty

Chernobylite

Totally Accurate Battle Simulator / Фото з крамниці Steam

Найприбутковіші проєкти для VR-систем

Відзначимо, що враховувалися не лише продажі ігор та доповнень до них, а й різноманітні внутрішньоігрові транзакції. Цікаво, що цьогоріч в платиновій категорії є лише одна новинка – Into the Radius.

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Boneworks

Half-Life: Alyx

Beat Saber

Arizona Sunshine

Pavlov VR

VR Kanojo

Blade and Sorcery

Superhot VR

The Walking Dead: Saints & Sinners

Into the Radius VR

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Half-Life: Alyx / Фото з крамниці Steam

Найкращі ігри з підтримкою контролерів

У цю добірку потрапили відеоігри, в яких було зареєстровано найбільшу кількість гравців з різноманітними контролерами.

Forza Horizon 5

Cyberpunk 2077

Grand Theft Auto V

Apex Legends

Halo Infinite

FIFA 22

The Binding of Isaac: Rebirth

eFootball 2022

Guilty Gear Strive

Tales of Arise

Monster Hunter: World

FIFA 21

FIFA 22 / Фото з крамниці Steam