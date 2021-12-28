Свої підсумки 2021 року вирішила підбити й компанія Valve, яка є власником популярного сервісу Steam. Уже традиційно вона вибрала найкращі відеоігри одразу в шести різноманітних номінаціях.
До теми Аналітики назвали найпопулярніші кіберспортивні події 2021 року: LoL, Dota 2 чи CS:GO
Варто розпочати з того, що в кожній номінації є розподіл на чотири категорії: платина (1 – 12 місце), золото (13 – 24 місце), срібло (25 – 40 місце) та бронза (41 – 100 місце). Щоправда, в межах конкретної категорії розподілу за позиціями немає, а всі ігри розміщені в довільному порядку. Варто додати, що при підрахунку використовувалися дані з 1 січня по 15 грудня 2021 року.
Також відзначимо, що в цьому матеріалі ми розповімо лише про відеоігри, які потрапили в платинову категорію. А от з повними списками переможців можна ознайомитися за цим посиланням.
Лідери продажів
У цій номінації враховувалися не лише продажі відеоігор чи доповнень до них, а й різноманітні внутрішньоігрові транзакції. Цікаво, що цьогоріч до платинової категорії потрапило лише чотири новинки: Valheim, New World, Naraka: Bladepoint та Battlefield 2042.
- Valheim
- Rainbow Six Siege
- Dota 2
- Counter-Strike: Global Offensive
- PUBG
- New World
- Dead by Daylight
- Naraka: Bladepoint
- Apex Legends
- Battlefield 2042
- Destiny 2
- Grand Theft Auto V
Battlefield 2042 / Фото з крамниці Steam
Найкращі новинки
У цю добірку потрапили відеоігри, які отримали найбільші прибутки в перші два тижні після свого релізу.
- Resident Evil Village
- Halo Infinite
- New World
- Valheim
- Naraka: Blade Point
- Battlefield 2042
- Farming Simulator 22
- Mass Effect Legendary Edition
- Outriders
- Back 4 Blood
- Age of Empires IV
- Forza Horizon 5
Farming Simulator 22 / Фото з крамниці Steam
Найпопулярніші відеоігри
До платинової категорії потрапили лише ті відеоігри, яким цьогоріч підкорювався показник у 200 тисяч гравців в онлайні. Додамо, що Valve не враховувала стрибки активності, які були спровоковані роздачами, безплатними вихідними та іншими подібними речами. З цікавого варто відзначити, що багатокористувацького режиму немає лише в однієї з цих ігор – Cyberpunk 2077.
- Counter-Strike: Global Offensive
- Dota 2
- PUBG
- Valheim
- Halo Infinite
- Apex Legends
- Rust
- Grand Theft Auto V
- Cyberpunk 2077
- New World
New World / Фото з крамниці Steam
Найкращі ігри, які цьогоріч вийшли з дочасного доступу
У цій номінації враховувалися прибутки, які ці проєкти отримали в дочасному доступі, а також після офіційного релізу. Важливо відзначити, що йдеться лише про дані за 2021 рік.
- Breathedge
- Draw & Guess
- Totally Accurate Battle Simulator
- Solasta: Crown of the Magister
- Skul: The Hero Slayer
- GTFO
- Endzone – A World Apart
- Wildermyth
- Hell Let Loose
- Subnautica: Below Zero
- Medieval Dynasty
- Chernobylite
Totally Accurate Battle Simulator / Фото з крамниці Steam
Найприбутковіші проєкти для VR-систем
Відзначимо, що враховувалися не лише продажі ігор та доповнень до них, а й різноманітні внутрішньоігрові транзакції. Цікаво, що цьогоріч в платиновій категорії є лише одна новинка – Into the Radius.
- Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
- Boneworks
- Half-Life: Alyx
- Beat Saber
- Arizona Sunshine
- Pavlov VR
- VR Kanojo
- Blade and Sorcery
- Superhot VR
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Into the Radius VR
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
Half-Life: Alyx / Фото з крамниці Steam
Найкращі ігри з підтримкою контролерів
У цю добірку потрапили відеоігри, в яких було зареєстровано найбільшу кількість гравців з різноманітними контролерами.
- Forza Horizon 5
- Cyberpunk 2077
- Grand Theft Auto V
- Apex Legends
- Halo Infinite
- FIFA 22
- The Binding of Isaac: Rebirth
- eFootball 2022
- Guilty Gear Strive
- Tales of Arise
- Monster Hunter: World
- FIFA 21
FIFA 22 / Фото з крамниці Steam