Як і фанати більш традиційного спорту, шанувальники кібер-дисциплін безперестанно сперечаються чия ж улюблена гра найкраща. Однак один аспект, про який суперечки зайві – це популярність, яку цілком об'єктивно можна оцінити за кількістю глядачів та переглядів.

Цікаво Відома найпопулярніша гра 2021 року на Twitch: глядачі витратили на перегляд 2,1 мільярда годин

Яку подію дивилося найбільше глядачів?

Дещо неочікуваним може стати той факт, що перший за два роки та найбільший в історії CS: GO "супер-мейджор" не потрапив навіть у трійку найбільш перегляданих подій 2021 року, вдовольнившись 4 позицією.

Бронзовим призером став турнір із мобільної гри Mobile Legends – MPL ID Season 8. Сукупно його 172 години трансляції примудрилися назбирати 76,94 мільйона переглянутих геймерами годин.

Одна із головних світових дисциплін Dota 2 та її головний цьогорічний турнір – The International 10 розташувалися на другому місці. Перший за два роки TI зібрав 107,2 мільйона годин перегляду, що є новим рекордом дисципліни та на 21% більше аніж торік.

Найбільш популярні кіберспортивні події 2021 року за кількістю переглядів / зображення escharts.com

Беззаперечним переможцем виявився Чемпіонат Світу із League of Legends. На його перегляд геймери витратили понад 174,8 мільйона годин. Це не тільки найвищий показник в цьому році, але й новий рекорд в історії кіберспортивних змагань. Цікаво, що попередня звитяга також належала торішньому Чемпіонату Світу з LoL, але у 2021 році показник зріс на цілих 25%.

Де був найбільший піковий онлайн?

Рейтинг суттєво відрізняється, якщо брати за головний фактор піковий онлайн. Згідно з цим показником, найпопулярнішою подією 2021 року стала Free Fire World Series 2021 Singapore, перший масштабний LAN-турнір з популярної мобільної королівської битви за останні кілька років.

За фінальною стадією турніру спостерігали одночасно 5,4 мільйона глядачів, що на цю мить є рекордом для всієї кіберспортивної сцени (не беручи до уваги статистику з китайських стрімінгових платформ).

На другому місці розташувався фінал Чемпіонату Світу з LoL з показником у 4,01 мільйони одночасних глядачів, а третім став турнір з PUBG Mobile – Global Championship Season 0 із піком у 3,8 мільйона глядачів.

Найпопулярніші кіберспортивні події 2021 року за піковим онлайном / зображення escharts.com

Найбільші турніри року від Valve з CS: GO та Dota 2 – PGL Major Stokcholm й The International 10, за цим показником посіли 6 та 7 місце відповідно, до того ж з однаковою кількістю глядачів – 2,74 мільйона. В обох випадках найпопулярнішими матчами стали фінали.

В одному з них українська команда NAVI впоралася із французьким колективом G2 та здобула першу звитягу на головному турнірі з CS: GO від Valve у своїй історії із чим їх навіть привітав президент.