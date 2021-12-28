Как и фанаты более традиционного спорта, поклонники кибер-дисциплин непрестанно спорят, чья же любимая игра самая лучшая. Однако один аспект, о котором спорить излишне – это популярность, которую вполне объективно можно оценить по количеству зрителей и просмотров.

Интересно Известна самая популярная игра 2021 года на Twitch: зрители наблюдали за ней 2,1 миллиарда часов

Какое событие смотрело больше всего зрителей?

Несколько неожиданным может стать тот факт, что первый за два года и самый крупный в истории CS:GO "супер-мейджор" не попал даже в тройку самых просматриваемых событий 2021 года, удовлетворившись 4 позицией.

Бронзовым призером стал турнир по мобильной игре Mobile Legends – MPL ID Season 8. Совокупно его 172 часа трансляции умудрились собрать 76,94 миллиона просмотренных геймерами часов.

Одна из главных мировых дисциплин Dota 2 и ее главный турнир – The International 10 расположились на втором месте. Первый за два года TI собрал 107,2 миллиона часов просмотра, что является новым рекордом дисциплины и на 21% больше, чем в прошлом году.

Наиболее популярные киберспортивные события 2021 года по количеству просмотров / изображения escharts.com

Бесспорным победителем оказался Чемпионат Мира по League of Legends. На его просмотр геймеры потратили более 174,8 миллиона часов. Это не только самый высокий показатель в этом году, но и новый рекорд в истории киберспортивных соревнований. Интересно, что предыдущая заслуга также принадлежала прошлогоднему Чемпионату Мира по LoL, но в 2021 году показатель вырос на целых 25%.

Где был самый большой пиковый онлайн?

Рейтинг существенно отличается, если брать за главный фактор пиковый онлайн. Согласно этому показателю, самым популярным событием 2021 стала Free Fire World Series 2021 Singapore, первый масштабный LAN-турнир по популярной мобильной королевской битве за последние несколько лет.

За финальной стадией турнира наблюдали одновременно 5,4 миллиона зрителей, что на этот момент является рекордом для всей киберспортивной сцены (не включая статистику с китайских стриминговых платформ).

На втором месте расположился финал Чемпионата Мира по LoL с показателем в 4,01 миллиона одновременных зрителей, а третьим стал турнир по PUBG Mobile – Global Championship Season 0 с пиком в 3,8 миллиона зрителей.

Самые популярные киберспортивные события 2021 по пиковому онлайну / изображение escharts.com

Крупнейшие турниры года от Valve с CS:GO и Dota 2 – PGL Major Stokcholm и The International 10, по этому показателю заняли 6 и 7 место соответственно, причем с одинаковым количеством зрителей – 2,74 миллиона. В обоих случаях самыми популярными матчами стали финалы.

В одном из них украинская команда NAVI справилась с французским коллективом G2 и завоевала первую победу на главном турнире по CS:GO от Valve в своей истории с чем их даже поздравил президент.