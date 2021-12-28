Компанія Valve оголосила щорічну добірку найкращих ігор Steam

28 грудня 2021 , 20:02
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Джерело:

Steam

Компанія Valve опублікувала списки найкращих відеоігор Steam за 2021 рік. Її представники традиційно розподілили всі такі ігри за різноманітними категоріями.

Свої підсумки 2021 року вирішила підбити й компанія Valve, яка є власником популярного сервісу Steam. Уже традиційно вона вибрала найкращі відеоігри одразу в шести різноманітних номінаціях.

До теми Аналітики назвали найпопулярніші кіберспортивні події 2021 року: LoL, Dota 2 чи CS:GO

Варто розпочати з того, що в кожній номінації є розподіл на чотири категорії: платина (1 – 12 місце), золото (13 – 24 місце), срібло (25 – 40 місце) та бронза (41 – 100 місце). Щоправда, в межах конкретної категорії розподілу за позиціями немає, а всі ігри розміщені в довільному порядку. Варто додати, що при підрахунку використовувалися дані з 1 січня по 15 грудня 2021 року.

Також відзначимо, що в цьому матеріалі ми розповімо лише про відеоігри, які потрапили в платинову категорію. А от з повними списками переможців можна ознайомитися за цим посиланням.

Лідери продажів

У цій номінації враховувалися не лише продажі відеоігор чи доповнень до них, а й різноманітні внутрішньоігрові транзакції. Цікаво, що цьогоріч до платинової категорії потрапило лише чотири новинки: Valheim, New World, Naraka: Bladepoint та Battlefield 2042.

  • Valheim
  • Rainbow Six Siege
  • Dota 2
  • Counter-Strike: Global Offensive
  • PUBG
  • New World
  • Dead by Daylight
  • Naraka: Bladepoint
  • Apex Legends
  • Battlefield 2042
  • Destiny 2
  • Grand Theft Auto V    

Battlefield 2042 / Фото з крамниці Steam

Найкращі новинки

У цю добірку потрапили відеоігри, які отримали найбільші прибутки в перші два тижні після свого релізу.

  • Resident Evil Village
  • Halo Infinite
  • New World
  • Valheim
  • Naraka: Blade Point
  • Battlefield 2042
  • Farming Simulator 22
  • Mass Effect Legendary Edition
  • Outriders
  • Back 4 Blood
  • Age of Empires IV
  • Forza Horizon 5 

Farming Simulator 22 / Фото з крамниці Steam

Найпопулярніші відеоігри

До платинової категорії потрапили лише ті відеоігри, яким цьогоріч підкорювався показник у 200 тисяч гравців в онлайні. Додамо, що Valve не враховувала стрибки активності, які були спровоковані роздачами, безплатними вихідними та іншими подібними речами. З цікавого варто відзначити, що багатокористувацького режиму немає лише в однієї з цих ігор – Cyberpunk 2077.

  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Dota 2
  • PUBG
  • Valheim
  • Halo Infinite
  • Apex Legends
  • Rust
  • Grand Theft Auto V
  • Cyberpunk 2077
  • New World

New World / Фото з крамниці Steam

Найкращі ігри, які цьогоріч вийшли з дочасного доступу

У цій номінації враховувалися прибутки, які ці проєкти отримали в дочасному доступі, а також після офіційного релізу. Важливо відзначити, що йдеться лише про дані за 2021 рік.

  • Breathedge
  • Draw & Guess
  • Totally Accurate Battle Simulator
  • Solasta: Crown of the Magister
  • Skul: The Hero Slayer
  • GTFO
  • Endzone – A World Apart
  • Wildermyth   
  • Hell Let Loose
  • Subnautica: Below Zero
  • Medieval Dynasty
  • Chernobylite

Totally Accurate Battle Simulator / Фото з крамниці Steam

Найприбутковіші проєкти для VR-систем

Відзначимо, що враховувалися не лише продажі ігор та доповнень до них, а й різноманітні внутрішньоігрові транзакції. Цікаво, що цьогоріч в платиновій категорії є лише одна новинка – Into the Radius.

  • Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
  • Boneworks
  • Half-Life: Alyx
  • Beat Saber
  • Arizona Sunshine
  • Pavlov VR
  • VR Kanojo
  • Blade and Sorcery
  • Superhot VR
  • The Walking Dead: Saints & Sinners
  • Into the Radius VR   
  • The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Half-Life: Alyx / Фото з крамниці Steam

Найкращі ігри з підтримкою контролерів

У цю добірку потрапили відеоігри, в яких було зареєстровано найбільшу кількість гравців з різноманітними контролерами.

  • Forza Horizon 5
  • Cyberpunk 2077
  • Grand Theft Auto V
  • Apex Legends
  • Halo Infinite
  • FIFA 22
  • The Binding of Isaac: Rebirth
  • eFootball 2022
  • Guilty Gear Strive
  • Tales of Arise
  • Monster Hunter: World
  • FIFA 21 

FIFA 22 / Фото з крамниці Steam

Автор: Олег Шагалієв