Жорстка та дивна цензура: відомий симулятор спокусника та пікапера видалили із Steam

Компанія Valve відмовилася випускати у Steam відеогру Super Seducer 3. Сторінку проєкту вже видалили з крамниці, хоча розробники здаватися не збираються.

Ми вже розповідали вам про "невдалий" реліз Super Seducer 3: The Final Seduction у Steam. Кілька тижнів тому адміністрація цієї крамниці відмовилася випускати гру, хоча й не стала повністю блокувати.

Детальніше про ситуацію тут Цензура й тут: Steam відмовляється випускати повноцінну версію симулятора спокусника

Якщо коротко, то представникам цієї платформи не сподобалися деякі рівні у грі, а також дівчата у спідній білизні. Steam не полюбляє подібні проєкти для дорослих за участю саме реальних людей, хоча у крамниці є навіть цілі розділи ігор, які створені на основі специфічного японського жанру анімацій для дорослих. Річард Ла Руїна неодноразово наголошував на тому, що у відеогрі відсутні відверті сцени, а весь контент цієї гри можна спокійно викладати у будь-яку соцмережу.

Після першої заборони автор відзначив, що вони випустять версію гри з цензурою. Цього разу у розробці гри навіть взяв участь справжній адвокат, який відзначив, що така версія повністю відповідає всім вимогам Steam. Щоправда, представникам компанії Valve не сподобався навіть такий варіант Super Seducer 3, тому вони вирішили видалити гру із Steam взагалі. Річард Ла Руїна написав у твітері наступне:

Steam забанив та видалив Super Seducer 3 з крамниці. Вони не дозволять його випустити у будь-якій формі. Наша сторінка зникла, як і 61,7 тисячі заявок у списку бажаного.

Річард відзначив, що адміністрація не збирається йти на поступки, хоча розробники готові вносити будь-які правки у відеогру. Також автор гри розчарований, бо менеджери жодного разу не вказали, який саме контент їм не подобається. Він розраховував на діалог з адміністрацією й хотів почути їхні побажання після перегляду гри з цензурою.

В якості компенсації Річарду запропонували безплатний App ID для наступного проєкту чи повернення коштів, які розробник витратив на створення сторінки у Steam. Найцікавіше, що перші дві частини цієї серії можна без проблем придбати у крамниці й зараз, хоча та тако є дівчата у спідній білизні та подібний контент.

Нагадаємо, що в Epic Games та GOG також відмовилися випускати цю відеогру. Річард Ла Руїна поки не збирається здаватися, а також відзначив, що вже цього тижня буде більше новин про майбутнє Super Seducer 3.

Трейлер відеогри Super Seducer 3: The Final Seduction – відео