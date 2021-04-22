Для власників 25 тисяч ігор: компанія Valve випустила неочікуване оновлення для Steam

Нещодавно компанія Valve випустила достатньо неочікуване оновлення для Steam. Виявилося, що цей сервіс вилітав у геймерів, які є власниками 25 тисяч відеоігор.

Напевно, майже всі геймери знають чи користуються популярним сервісом Steam. Останнім часом у цій крамниці з'являється все більше ігор, бо всі розробники розуміють, що це найкращий варіант для розповсюдження своїх проєктів.

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Зараз на полицях цього віртуального магазину знаходиться вже понад 51 тисяча відеоігор. Важко навіть уявити, яка точна сумарна вартість всіх цих проєктів. Хоча ми пошукали у мережі й знайшли цікавий портал, який говорить, що сумарно всі ігри у Steam коштують понад 610 тисяч доларів (повноцінна ціна). А під час масштабних розпродажів сумарна ціна падає майже у два рази. Звісно, це неофіційна інформація, бо компанія Valve подібною статистикою не ділиться.

Сам сервіс існує вже тривалий час, але лише нещодавно з'ясувалося, що він просто "падав" у користувачів, які є власниками понад 25 тисяч відеоігор. Саме розв'язанням цієї проблеми й зайнялася компанія Valve, а останнє оновлення має повністю усунути такий недолік. Насправді це може означати лише одне, що хтось дійсно володіє такою кількістю ігор та поскаржився на подібні аварійні завершення роботи.

На жаль, точної інформації немає й з цього питання, бо всі сервіси підрахунку називають різноманітні цифри. Наприклад, авторитетний портал SteamDB говорить, що лише користувач з нікнеймом Sonix близький до проблемної цифри, бо у нього вже 24990 відеоігор. А колекціонеру dwight schrute з другого місця треба ще майже тисячу ігор, щоб дійти до 25 тисяч (24023). В інших користувачів поки немає навіть 23 тисяч.

Топ найкращих від SteamDB / Скриншот з порталу SteamDB

Щоправда, подібним підрахунком займається й портал Steamladder, але цифри там інші. Наприклад, у знайомого нам користувача з красномовним нікнеймом dwight schrute вже 32822 відеогри, а у Sonix – 28602. Ще є колекціонер gt4, який також подолав планку у 25 тисяч (26020).

Топ найкращих від Steamladder / Скриншот з порталу Steamladder

Можливо, подібні розбіжності виникають через різні моделі підрахунку. Наприклад, у якійсь з систем можуть враховуватися демоверсії чи доповнення. Напевно, правда десь посередині, бо хтось же поскаржився на цей недолік. Але ситуація цікава, бо Valve випустила окремий патч лише для кількох гравців. Хоча подібні геймери приносять цій компанії немало коштів.