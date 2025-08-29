Креативний шанувальник Minecraft власноруч виготовив повністю функціональну версію компаса з гри, вразивши геймерів відео з його використанням.

Винахідливий геймер знайшов крутий спосіб втілити в життя один з головних символів Minecraft, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Варте уваги Corsair представила сенсорний дисплей, який можна вбудувати прямо в ігровий комп'ютер

Найкращий сувенір з гри?

У світі кубічної пісочниці від Mojang, компас – вельми корисний інструмент. Його стрілка завжди вказує гравцю на точку "спавну", що стає у пригоді при подорожах в незвідані місця, далеко від основної бази.

Віддати шану цьому ігровому предмету вирішив молодик під псевдонімом chaosgoo, який проявив інженерні навички та створив реальну версію компаса з гри, поки інші геймери були зайняті відтворенням у ній Portal 2.

Щоб втілити ідею в життя, ентузіаст надрукував низку деталей на 3D принтері та навіть "закодив" окремий додаток.

У серці компаса розташувався мікроконтролер ESP32-C3-MINI з вбудованою підтримкою Wi-Fi та Bluetooth, підкріплений USB-роз'ємом, зарядним пристроєм для літієвої батареї та цифровим датчиком для визначення орієнтації.

За візуальне відображення стрілки відповідають 42 індивідуально адресовані RGB-світлодіоди.

Відео з демонстрацією дії компаса: перегляньте ролик

Завдяки згаданому додатку, користувач може встановити цільовий пункт на який завжди вказуватиме стрілка – дім, улюблений бар чи будь-яке інше дороге йому місце.

Поробка chaosgoo викликала величезний ажіотаж у соцмережах, а чимало фанатів Minecraft виявили бажання надрукувати такий "артефакт" і для себе.