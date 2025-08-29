Креативный поклонник Minecraft собственноручно изготовил полностью функциональную версию компаса из игры, поразив геймеров видео с его использованием.

Изобретательный геймер нашел крутой способ воплотить в жизнь один из главных символов Minecraft, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Стоит внимания Corsair представила сенсорный дисплей, который можно встроить прямо в игровой компьютер

Лучший сувенир из игры?

В мире кубической песочницы от Mojang, компас – весьма полезный инструмент. Его стрелка всегда указывает игроку на точку "спавна", что пригодится при путешествиях в неизведанные места, вдали от основной базы.

Отдать дань уважения этому игровому предмету решил молодой человек под псевдонимом chaosgoo, который проявил инженерные навыки и создал реальную версию компаса из игры, пока другие геймеры были заняты восозданием в ней Portal 2.

Чтобы воплотить идею в жизнь, энтузиаст напечатал ряд деталей на 3D принтере и даже "закодил" отдельное приложение.

В сердце компаса расположился микроконтроллер ESP32-C3-MINI со встроенной поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, подкрепленный USB-разъемом, зарядным устройством для литиевой батареи и цифровым датчиком для определения ориентации.

За визуальное отображение стрелки отвечают 42 индивидуально адресованные RGB-светодиоды.

Видео с демонстрацией действия компаса: посмотрите ролик

Благодаря упомянутому приложению, пользователь может установить целевой пункт на который всегда будет указывать стрелка – дом, любимый бар или любое другое дорогое ему место.

Поделка chaosgoo вызвала огромный ажиотаж в соцсетях, а многие фанаты Minecraft изъявили желание напечатать такой "артефакт" и для себя.