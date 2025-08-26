Xeneon Edge – это широкоформатный дисплей с размерами 327×120×20 мм, построен на базе панели AHVA. Он имеет разрешение 2560×720 пикселей, частоту обновления 60 Гц и поддерживает пятиточечный мультитач, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Corsair.
Чем особенный экран Xeneon Edge?
По словам производителя, экран отличается высокой яркостью и широкими углами обзора.
На этом дисплее можно отслеживать показатели работы процессора и видеокарты, просматривать чаты, управлять музыкальными программами, а в будущем его планируют интегрировать с Elgato StreamDeck.
Экран планируют интегрировать с Elgato StreamDeck / Фото Corsair
Дисплей Xeneon Edge заинтересует не только геймеров или стримеров, но и дизайнеров / Фото Corsair
Новинка предлагает несколько вариантов крепления.
- Во-первых, его можно установить непосредственно внутри системного блока, если у вас есть корпус с прозрачной боковой панелью.
- Во-вторых, благодаря 14 магнитам на задней панели, дисплей легко крепится к любой металлической поверхности.
- Также его можно установить на стандартный кронштейн с помощью двух резьбовых соединений ¼ дюйма или просто поставить на стол, используя магнитную подставку из комплекта.
Устройство подключается к компьютеру через USB-C (с поддержкой DP Alt Mode) или полноразмерный кабель HDMI.
Экран можно подключить с помощью двух портов / Фото Corsair
Универсальный и компактный дисплей поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную ориентацию в Windows и может функционировать как простой дополнительный дисплей с помощью встроенных инструментов Windows,
– отмечает Corsair.
Какова цена Xeneon Edge?
Дисплей Corsair Xeneon Edge уже доступен для заказа в фирменном магазине компании по цене 250 долларов.
Дисплей уже доступен для заказа / Фото Corsair