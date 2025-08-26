Креативные поклонники популярной головоломки сделали шикарный подарок своим "коллегам", информирует 24 Канал.

Новый взгляд на классику?

Portal 2 долгое время была самой рейтинговой игрой на платформе Steam, пока ее не обошла хитовая инди-игрушка.

Любовь огромного количества геймеров к олдскульной головоломке вылилось в желание однажды получить ее ремейк.

Пока Valve даже не имели этого в планах, команда энтузиастов (примерно 20 человек) потратила 5 лет своей жизни на то, чтобы сделать собственную версию известной игрушки в Minecraft.

На выходе мы имеем Portal: Java Edition – модификацию, которая позволяет владельцам игры от Mojang наслаждаться всем, что предлагала оригинальная головоломка от Valve.

Трейлер модификации: смотрите видео

Внешне проект настолько похож на Portal 2, что это просто поражает.

Он включает 50 уровней и восемь пакетов карт, а также полноценный редактор, где игроки могут создавать собственные уровни.

Модификация Portal: Java Edition абсолютно бесплатная и распространяется на официальном сайте.