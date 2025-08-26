Креативні шанувальники популярної головоломки зробили шикарний подарунок своїм "колегам", інформує 24 Канал.

Новий погляд на класику?

Portal 2 довгий час була найрейтинговішою грою на платформі Steam, допоки її не обійшла хітова інді-забавка.

Любов величезної кількості геймерів до олдскульної головоломки вилилось у бажання одного дня отримати її ремейк.

Поки Valve навіть не мали цього у планах, команда ентузіастів (приблизно 20 осіб) витратила 5 років свого життя на те, щоб зробити власну версію відомої забавки у Minecraft.

На виході ми маємо Portal: Java Edition – модифікацію, яка дозволяє власникам гри від Mojang насолоджуватися всім, що пропонувала оригінальна головоломка від Valve.

Трейлер модифікації: дивіться відео

Зовнішньо проєкт настільки схожий на Portal 2, що це просто вражає.

Він включає 50 рівнів та вісім пакетів карт, а також повноцінний редактор, де гравці можуть створювати власні рівні.

Модифікація Portal: Java Edition абсолютно безплатна та поширюється на офіційному сайті.