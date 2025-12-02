Чому Where Winds Meet так швидко набрала популярність?

Where Winds Meet вийшла на платформах Steam і PlayStation 5 всього два тижні тому, але вже встигла зайняти помітне місце серед онлайн-ігор. Студія-розробник Everstone Studio повідомила про досягнення позначки в 9 мільйонів користувачів. У своєму оголошенні команда подякувала спільноті гравців, які приєдналися до пригод у світі гри, пише 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Успіх проєкту багато в чому пояснюється його бізнес-моделлю. Розробники заздалегідь заявили, що гравцям не доведеться витрачати гроші, аби насолоджуватися грою або досягати прогресу. Така позиція викликала схвальні коментарі в спільноті. Користувачі називають Where Winds Meet зразком правильного підходу до live-service проєктів, де на першому місці стоїть геймплей і задоволення гравців.

Гра пропонує відкритий світ у східноазійському сетингу та бойову систему, яку порівнюють із Sekiro. Такий підхід до combat-механік разом із вражаючою візуальною складовою став важливим фактором привабливості проєкту. Чимало гравців уже встигли провести понад 100 годин у грі, що свідчить про їхню зацікавленість і хороше сприйняття.

Трейлер Where Winds Meet: дивіться відео

На Steam проєкт отримав майже 40 тисяч відгуків, які формують загальну оцінку на рівні "Дуже схвальні". Користувачі підкреслюють, що гра пропонує якісний досвід без необхідності платити. В офіційному рейтингу найпопулярніших ігор Steam проєкт зайняв п'яте місце, випередивши навіть Battlefield 6.

За перший вікенд після релізу Where Winds Meet зібрала понад два мільйони гравців. Темпи зростання аудиторії залишаються високими, що дає підстави припускати подальше збільшення чисельності спільноти. У жанрі MMO традиційно домінують такі гіганти, як Final Fantasy 14 та World of Warcraft, тому поява нового успішного проєкту стала приємним сюрпризом для багатьох.

Поки що незрозуміло, як довго триватиме така популярність, адже онлайн-ігри часто переживають різні періоди активності аудиторії. Проте нинішні показники Where Winds Meet вражають, особливо враховуючи короткий час після запуску. Досягнення позначки в 9 мільйонів гравців за два тижні демонструє потенціал проєкту для подальшого розвитку.