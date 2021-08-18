Вчора відбувся реліз глобальної 4X-стратегії Humankind від розробників з Amplitude Studios. Гра вийшла в Steam, Epic Games Store, Google Stadia, а також одразу доступна всім передплатникам сервісу Xbox Game Pass. А тому в мережі вже почали з'являтися перші оцінки від різноманітних відомих видань.

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На агрегаторі рецензій Metacritic вже можна знайти інформацію про 27 оглядів на відеогру Humankind. Загалом критики тепло зустріли цю стратегію, а в середньому вона отримує 80 балів зі 100. Також варто додати, що на Opencritic цю гру рекомендують одразу 83% рецензентів. Критики сходяться на думці, що це дійсно серйозний конкурент для серії Civilization, яка просто "захопила" цей жанр. Особливо вони відзначають візуальний стиль, цікаві механіки та унікальний ігровий процес.

Щоправда, на їхню думку, революційною чи поворотною для жанру вона не стала, а назвати нову відеогру "вбивцею" Civilization навряд чи можна. Критики відзначають, що розробникам з Amplitude Studios потрібно попрацювати ще над деякими механіками та системами (називають їх обмеженими), а також виправити неприємні баги. Але загалом вони впевнені, що гра обов'язково має сподобатися всім шанувальникам 4X-стратегії.

Також зіграти в гру Humankind вже встигли деякі користувачі сервісу Steam. Зараз її оцінило 1,5 тисячі геймерів з середнім рейтингом в 76%. Взагалі вони відзначають схожі плюси та мінуси, хоча й варто додати, що в багатьох негативних відгуках згадується висока ціна (999 гривень) та невиправдані очікування. Мовляв, "вбивцею" Civilization чи революційною вона не стала. Напевно, подібні порівняння будуть ще дуже довго переслідувати гру Humankind.

Релізний трейлер відеогри Humankind: відео