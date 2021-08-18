Вчера состоялся релиз глобальной 4X-стратегии Humankind от разработчиков из Amplitude Studios. Игра вышла в Steam, Epic Games Store, Google Stadia, а также сразу доступна всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass. Поэтому в сети уже начали появляться первые оценки от различных известных изданий.

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На агрегаторе рецензий Metacritic уже можно найти информацию о 27 обзорах на видеоигру Humankind. В целом критики тепло встретили эту стратегию, а в среднем она получает 80 баллов из 100. Также стоит добавить, что на Opencritic эту игру рекомендуют сразу 83% рецензентов. Критики сходятся во мнении, что это действительно серьезный конкурент для серии Civilization, которая просто "захватила" этот жанр. Особенно они отмечают визуальный стиль, интересные механики и уникальный игровой процесс.

Правда, по их мнению, революционной или поворотной для жанра она не стала, а назвать новую видеоигру "убийцей" Civilization вряд ли можно. Критики отмечают, что разработчикам из Amplitude Studios нужно поработать еще над некоторыми механиками и системами (называют их ограниченными), а также исправить неприятные баги. Но в целом они уверены, что игра обязательно должна понравиться всем поклонникам 4X-стратегии.

Также сыграть в игру Humankind уже успели некоторые пользователи сервиса Steam. Сейчас ее оценило 1,5 тысячи геймеров со средним рейтингом в 76%. Вообще они отмечают похожие плюсы и минусы, хотя и стоит добавить, что во многих негативных отзывах упоминается высокая цена (999 гривен) и неоправданные ожидания. Мол, "убийцей" Civilization или революционной она не стала. Наверное, подобные сравнения будут еще очень долго преследовать игру Humankind.

Релизный трейлер видеоигры Humankind: видео