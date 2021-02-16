Вікінгська кооперативна гра Valheim продовжує невпинно набирати популярність

Пісочниця у вікінгському сетингу від Iron Gate – Valheim продовжує стрімко набирати популярність та привертати увагу мільйонів геймерів. Про останні досягнення гри – у матеріалі.

Valheim вийшла 2 лютого в магазині Steam у статусі раннього доступу і попри цей "ярлик" набула величезної популярності серед гравців, затьмаривши багато популярних ігор.

Детальніше про гру Неймовірний успіх Valheim: майбутня класика чи тимчасовий спалах

Ось вже третій тиждень поспіль гра від Iron Gate знаходиться у топі продажів платформи Steam, а останні два з них й узагалі його очолює. У період з 8 по 14 лютого список "хітів продажу" цифрової платформи виглядав наступним чином:

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​Крім того, 10 лютого автори Valheim повідомили про перший мільйон проданих копій гри, а вже через 5 днів в офіційному Твіттері гри оголосили, що Valheim здолала ще одну визначну відмітку – її загальні продажі сягнули 2 мільйонів копій, всього лише за два тижні з моменту "релізу".

Вишенькою на торті стало те, що гравцям дійсно подобається гра. Вони не просто купують її та "ставлять на полицю", а дійсно проводять в ній досить багато часу, адже чарівний світ Valheim справді затягує. Це легко можна зрозуміти з даних платформи Steam Charts, де гра не лише увійшла в список 10 відеоігор платформи Steam з найбільшим піковим онлайном за весь час, обігнавши такі відомі тайтли як GTA V, Dota Underlords, The Elder Scrolls V: Skyrim, Apex Legends та Fall Guys, а й вийшла на 3 місце за піковою кількістю гравців протягом останніх 24 годин.

Відеоігри в Steam за піковим онлайном за весь час / зображення steamdb.info

Відеоігри в Steam за піковим онлайном протягом останньої доби / зображення steamdb.info

Якщо хочете докласти руку до успіхів розробників з Iron Gate та стати частиною фантастичних пригод у світі Valheim, то гру можна придбати у Steam за ціною у 279 гривень.