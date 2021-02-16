Песочница в викингских сетингу от Iron Gate – Valheim стремительно набирать популярность и привлекать внимание миллионов геймеров. О последних достижениях игры – в материале.

Valheim вышла 2 февраля в магазине Steam в статусе раннего доступа и несмотря на этот "ярлык" приобрела огромную популярность среди игроков, затмив много популярных игр.

Подробнее об игре Невероятный успех Valheim: будущая классика или временная вспышка

Вот уже третью неделю подряд игра от Iron Gate находится в топе продаж платформы Steam, а последние два из них и вообще его возглавляет. В период с 8 по 14 февраля список "хитов продажи" цифровой платформы выглядел следующим образом:

Valheim 鬼谷八荒 Nioh 2 Complete Edition PUBG Rust Valve Index VR Kit HuniePop 2: Double Date Cyberpunk 2077 Sea of Thieves Dyson Sphere Program

Кроме того, 10 февраля авторы Valheim сообщили о первом миллионе проданных копий игры, а уже через 5 дней в официальном Твиттере игры объявили, что Valheim одолела еще одну отметку – ее общие продажи достигли 2 миллионов копий, всего за две недели с момента "релиза".

Less than a week ago we hit one million sales, now we've hit TWO! Thank you so much! ️#Valheim #Survival https://t.co/ELqJ6qDstE — Valheim (@Valheimgame) February 15, 2021

Вишенкой на торте стало то, что игрокам действительно нравится игра. Они не просто покупают ее и "ставят на полку", а действительно проводят в ней достаточно много времени, ведь волшебный мир Valheim и вправду затягивает. Это легко можно понять исходя из данных платформы Steam Charts, где игра не только вошла в список 10 видеоигр платформы Steam с наибольшим пиковым онлайном за все время, обогнав такие известные тайтлы как GTA V, Dota Underlords, The Elder Scrolls V: Skyrim, Apex Legends и Fall Guys, но и вышла на 3 место по пиковому количеству игроков в течение последних 24 часов.

Видеоигры в Steam по пиковому онлайну за все время / изображение steamdb.info

Видеоигры в Steam по пиковому онлайну в течение последних суток / изображение steamdb.info

Если хотите приложить руку к успехам разработчиков с Iron Gate и стать частью фантастических приключений в мире Valheim, то игру можно приобрести в Steam по цене в 279 гривен.