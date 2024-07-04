Фанат Legend of Zelda відсидить 4 місяці за носіння копії меча з відеогри

Причина такого вироку в тому, що 48-річний Ентоні Брей носив копію меча у громадському місці й навіть розмахував нею, хоча й не витягував із чохла. Це заборонено британськими законами. Поліцію не переконало ні те, що довжина меча всього 20 сантиметрів, ні заяви про те, що це лише іграшка, "щоб зайняти руки".

Що відомо

Брей був заарештований за "носіння предмета з холодною зброєю" у червні. Оператори камер відеоспостереження помітили копію "Меча Майстра" у руках чоловіка й відправили до нього правоохоронців. "Лезо було в піхвах, і його можна було витягти з піхов одним натисканням кнопки", – йдеться в поліцейському пресрелізі.

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Master Sword – це зброя, яка часто фігурує в серії ігор Legend of Zelda і є впізнаваним реквізитом ігрової франшизи, яка виходить із 1980-х років, досі користуючись популярністю серед геймерів по всьому світу. Меч має синьо-жовте руків'я та піхви і має здатність перемагати зло та руйнувати магічні бар'єри, згідно з ігровим лором.



Репліка меча / Фото Warwickshire Police

На допиті Брей сказав, що репліка меча була придбана в інтернеті як іграшка. Офіцери пояснили, що, попри таке призначення, лезо "насправді було гострим предметом, який може бути використаний як зброя і може викликати страх у інших людей". Брей стверджував, що ніколи не використав би репліку меча з "Легенди про Зельду" як справжню зброю. Однак він визнав, що предмет міг бути сприйнятий як загрозливий.

Варто зазначити, що Британія має один із найнижчих показників убивств із застосуванням зброї у світі та одні з найсуворіших законів про зброю, що включають всебічну перевірку анкетних даних. Однак, згідно з урядовими даними, злочини з використанням саме ножів усе ще лишаються проблемою: з березня 2022 по березень 2023 року поліція зафіксувала понад 50 000 злочинів із застосуванням гострих предметів.

У нас нульова толерантність до холодної зброї в громадських місцях, і Брей потрапив у халепу,

– заявили у поліції.

Тепер шанувальнику гри доведеться пробути у в'язниці 4 місяці, а також сплатити штраф у розмірі 154 фунти стерлінгів.