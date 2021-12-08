"Копіюйте те, що зараз у тренді": інсайдер розповів про причини провалу Battlefield 2042

Інсайдер Том Хендерсон поділився цікавою інформацією про Battlefield 2042. Він детально розповів про проблемний процес її розробки, а також назвав головні причину провалу.

Реліз Battlefield 2042 став одним з найгучніших провалів цього року, а розкритикувати відеогру вже встигли майже всі. Ми неодноразово розповідали про цю гру, а тому сьогодні пропонуємо вам ознайомитися з інформацією, якою поділився Том Хендерсон.

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Одразу ж варто відзначити, що цей відомий інсайдер підійшов дуже відповідально до своєї роботи. На підготовку він витратив кілька тижнів, а загалом в нього вийшло відео тривалістю в тридцять хвилин. Ми ознайомилися з його роликом, а тепер коротко розповімо, чому студія DICE випустила такий проєкт.

Варто розпочати з того, що перші проблеми виникли ще під час розробки Battlefield V. Інсайдер відзначив, що в ті часи студію покинуло чимало ключових співробітників. Усі вони були не згодні з політикою Electronic Arts, яка не давала їм творчої свободи, а також жорстко контролювала.

Згідно з даними Тома, керівництво компанії забракувало чимало хороших ідей та концептів у ті роки. Він розповів, що тоді DICE хотіла взятися за такі ігри: кооперативний шутер в дусі GTFO, Battlefield з динозаврами та Bad Company 3.

Трейлер відеогри Battlefield: Bad Company 2: відео

Щоправда, керівництво Electronic Arts хотіло отримати королівську битву від розробників Battlefield, свою відповідь конкурентам. Важливо відзначити, що відеогра Apex Legends на той момент ще не вийшла, а загалом керманичі компанії не дуже вірили в її успіх.

Згідно з інформацією Тома, препродакшен Battlefield 2042 стартував наприкінці 2018 року, а спершу вона розроблювалася як повноцінна королівська битва. Інсайдер сказав, що саме тому у фінальній версії гри можна викликати техніку з повітря та налаштовувати зброю під час матчів.

Геймплейний трейлер відеогри Battlefield 2042: відео

Цікаво, що вже після старту розробки (на початку 2020 року) автори були змушені замінити традиційну систему класів на спеціалістів. А все тому, що керівництво Electronic Arts було вражене фінансовим успіхом Call of Duty: Black Ops 4, де важливою складовою були саме спеціалісти. Також інсайдер додав, що останні сказали DICE орієнтуватися на конкурентів та копіювати популярні на той час концепції.

Також чимало проблем у розробників виникло з допрацюванням ігрового рушія Frostbite. Річ у тім, що немало спеціалістів, які його створювали, на той момент вже покинули компанію. Зрозуміло, що серйозним ударом для розробників Battlefield 2042 стала й пандемія, а звичними явищами стали кількагодинні завантаження нових білдів та відсутність вдома потрібної платформи.

На тлі цього керівництво Electronic Arts вирішило відійти від розробки королівської битви, а створити щось традиційніше. Щоправда, зробити це вони вирішили тільки в серпні 2020 року, тобто Battlefield 2042 розроблювалася лише п'ятнадцять місяців. Варто додати, що більшість попередніх напрацювань DICE лягло в основу режиму з назвою "Hazard Zone".

Трейлер режиму "Hazard Zone": відео

А в березні 2021 року представники DICE зрозуміли, що не встигають зробити гру вчасно, а тому до розробки Battlefield 2042 приєдналися працівники з інших студій, які належать Electronic Arts. Наприклад, Criterion через це була змушена поставити на паузу розробку нової частини в серії Need for Speed.

Також в розробників виникли проблеми з комунікацією з керівництвом. Останні чомусь вирішили, що альфа-версія Battlefield 2042 була готова вже у квітні, хоча насправді це сталося лише у вересні. Тобто виявляється, що скандальна бета, яку розкритикували геймери, була насправді альфою.

Який вигляд мала скандальна "бета-версія" Battlefield 2042: відео

Згідно з даними інсайдера, вищезгаданий геймплейний трейлер знімали так, щоб в кадр не потрапили різноманітні баги. Також Том Хендерсон відзначив, що розробники були змушені вирізати з фінальної версії немало елементів, наприклад, виверження вулканів чи повені. Також інсайдер не забув й про зміщення дати релізу на місяць. Він сказав, що цього вимагали інженери, які не встигали допрацювати інтерфейс та інші елементи.

На думку Хендерсона, загалом в розробці Battlefield 2042 були дві глобальні проблеми: неефективний менеджмент та нереальні терміни, які виставляло керівництво. Згідно з інформацією інсайдера, студія DICE повертатися до традиційної концепції поки не збирається, а тому наступна частина має бути виконана в дусі цієї. Тобто на полі бою знову будуть сходитися не армії зі звичними класами, а розкритиковані геймерами спеціалісти.

Щоправда, також він додав, що плани розробників ще можуть змінитися, а DICE дійсно може прислухатися до відгуків геймерів. Наприклад, нещодавно стало офіційно відомо, що за розробку Battlefield тепер будуть відповідати інші люди. А керівником DICE став Вінс Зампелла – розробник, який працював над першими частинами Call of Duty, серією Titanfall, грою Apex Legends та режимом "Portal" для Battlefield 2042.

Детальніше про видавця Battlefield 2042 – Electronic Arts, Корпорації світу: відео