Для деяких геймерів колекціонування досягнень та трофеїв у відеоіграх – це справжнє хобі, задля якого вони витрачають купу часу "поліруючи" черговий проєкт. Проте, схоже, що їм всім далеко до сьогоднішнього героя – відданого шанувальника консолей PlayStation.

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Користувач Reddit під ніком Shadiochao поділився своїм унікальним досягненням в офіційному сабреддіті "PlayStation Trophies".

Там геймер опублікував скриншот з якого випливає, що він отримував як мінімум один трофей в іграх на різних консолях PlayStation неймовірних 3000 днів поспіль. Відданний шанувальник відеоігор розпочав цей шлях ще 25 жовтня 2013 року, коли отримав свій перший платиновий трофей у GTA 5 на PS3.

Всього за час цього легендарного "стріку" Shadiochao здобув 20 270 трофеїв.



У коментарях відчайдух відповів на деякі цікаві запитання користувачів. Зокрема, виявилося, що на певному етапі Shadiochao стало складно не лише через те, кожного дня доводилося знаходити час на ігри, але й тому що трофеїв, які можна було здобути "малою кров'ю" ставало все менше.

Геймер розповів, що в якийсь момент навіть почав планувати свій графік так, щоб навмисно залишати на вихідні чи свята ігри з легкими у досягненні трофеями й саме через це планує закінчити свій "стрік" на відмітці у 3000 днів.

Це воістину унікальне досягнення ймовірно належатиме Shadiochao ще дуже довго, адже навряд хтось наважиться на нього замахнутися.