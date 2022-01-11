Для деяких геймерів колекціонування досягнень та трофеїв у відеоіграх – це справжнє хобі, задля якого вони витрачають купу часу "поліруючи" черговий проєкт. Проте, схоже, що їм всім далеко до сьогоднішнього героя – відданого шанувальника консолей PlayStation.
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Користувач Reddit під ніком Shadiochao поділився своїм унікальним досягненням в офіційному сабреддіті "PlayStation Trophies".
Там геймер опублікував скриншот з якого випливає, що він отримував як мінімум один трофей в іграх на різних консолях PlayStation неймовірних 3000 днів поспіль. Відданний шанувальник відеоігор розпочав цей шлях ще 25 жовтня 2013 року, коли отримав свій перший платиновий трофей у GTA 5 на PS3.
Всього за час цього легендарного "стріку" Shadiochao здобув 20 270 трофеїв.
Геймер розповів, що в якийсь момент навіть почав планувати свій графік так, щоб навмисно залишати на вихідні чи свята ігри з легкими у досягненні трофеями й саме через це планує закінчити свій "стрік" на відмітці у 3000 днів.
Це воістину унікальне досягнення ймовірно належатиме Shadiochao ще дуже довго, адже навряд хтось наважиться на нього замахнутися.