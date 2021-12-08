Ковбой за роботою: гравець у CS:GO ефектно ліквідував усю ворожу команду з Dual Berettas

Шанувальник CS:GO поділився цікавим відео на платформі Reddit. Він самотужки зміг ліквідувати всю ворожу команду, а для цього йому знадобилося лише 4 секунди та Dual Berettas.

Напевно, майже всі гравці в Counter-Strike: Global Offensive мають свою улюблену зброю, з якою вони здатні творити невеликі дива в матчах. Не став винятком й головний герой цієї історії, який самотужки взяв раунд за допомогою Dual Berettas.

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Можливо, деякі шанувальники змагального CS:GO помічали, що останнім часом цей девайс почав частіше використовуватися на професійній сцені. А купують його не лише на пістолетних раундах, а й під час "еко" чи "форсів". Можна припустити, що сталося це через те, що після виходу останнього оновлення (у вересні) знизилася ціна на Dual Berettas – з 400 до 300 доларів.

Використати цей девайс вирішив й користувач платформи Reddit з нікнеймом Andrello01, який проводив короткий змагальний матч на мапі Overpass. Головний герой грав за команду спецвійськ, а в пістолетному раунді він відправився захищати точку B. Щоправда, попередньо придбавши Dual Berettas та дві світлошумові гранати.

Варто відзначити, що саме туди й відправилася вся команда терористів, а загалом це був класичний "раш" точки. Головний герой використав флешку, яка не спрацювала, а потім побачив перед собою одразу п'ятьох гравців. Щоправда, така кількісна перевага не допомогла терористам у цій ситуації.

Річ у тім, що Andrello01 дуже швидко вбив чотирьох опонентів вистрілами в голову, а поранити його зміг лише останній ворог. Щоправда, головний герой вийшов переможцем й з цієї сутички, а загалом він ліквідував всю ворожу команду за 4 секунди. Також ще можна додати, що Andrello01 вбив вистрілами в голову всіх ворогів.

Наостанок варто відзначити, що користувачам Reddit цей запис дуже сподобався. Хайлайт Andrello01 потрапив до когорти найпопулярніших в цьому розділі, а також він вже зібрав майже 1,5 тисячі вподобань та чимало позитивних відгуків.

Хайлайт, яким відзначився Andrello01: відео