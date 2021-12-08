Наверное, почти все игроки в Counter-Strike: Global Offensive имеют свое любимое оружие, с которым они способны творить небольшие чудеса в матчах. Не стал исключением и главный герой этой истории, который в одиночку взял раунд с помощью Dual Berettas.

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Возможно, некоторые поклонники соревновательного CS:GO замечали, что в последнее время этот девайс начал чаще использоваться на профессиональной сцене. А покупают его не только на пистолетных раундах, но и во время "эко" или "форсов". Можно предположить, что произошло это из-за того, что после выхода последнего обновления (в сентябре) снизилась цена на Dual Berettas – с 400 до 300 долларов.

Использовать этот девайс решил и пользователь платформы Reddit с никнеймом Andrello01, который проводил короткий соревновательный матч на карте Overpass. Главный герой играл за команду спецвойск, а в пистолетном раунде он отправился защищать точку B. Правда, предварительно приобретя Dual Berettas и две светошумовые гранаты.

Стоит отметить, что именно туда и отправилась вся команда террористов, а в целом это был классический "раш" точки. Главный герой использовал флешку, которая не сработала, а потом увидел перед собой сразу пятерых игроков. Правда, такое количественное преимущество не помогло террористам в этой ситуации.

Дело в том, что Andrello01 быстро убил четырех оппонентов выстрелами в голову, а ранить его смог только последний враг. Правда, главный герой вышел победителем и с этой схватке, а в целом он ликвидировал всю вражескую команду за 4 секунды. Также еще можно добавить, что Andrello01 убил выстрелами в голову всех врагов.

Напоследок стоит отметить, что пользователям Reddit эта запись очень понравилась. Хайлайт Andrello01 попал в топ самых популярных в этом разделе, а также уже собрал почти 1,5 тысячи лайков и немало положительных отзывов.

Хайлайт, которым отличился Andrello01: видео