Костилєв ніколи не вирізнявся скромністю, але здивував усіх в новому відео, де сформував "тір-лист" найкращих кіберспортсменів епохи CS 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на FaZe на YouTube.

Цікаво Чому для s1mple важлива перемога у BLAST․tv Austin Major 2025 з CS 2

Цікавий рейтинг від GOAT'а

s1mple та його FaZe все ще знаходяться у боротьбі за перемогу на BLAST․tv Austin Major, адже стали однією з команд, що пробилися у плей-оф турніру.

Між стадіями Костилєв встиг знятися у відео для ютуб-каналу організації, сформувавши у ньому рейтинг найкращих, на його думку, гравців CS 2 станом на цю мить.

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На найвищий щабель під маркуванням S українець помістив таких майстрів своєї справи як frozen, karrigan, rain, EliGE, m0NESY, NiKo, ZywOo та donk. Останнього він особливо виділив серед інших, сказавши, що той домінує у Counter-Strike 2 настільки, що заслуговує на окрему категорію.

Повний ролик – дивіться відео

Найцікавішим стало те, що самого себе та ropz, Костилєв поставив між рівнем екстракласу (S) та зірками світового масштабу (A), сказавши, що їм обом треба працювати аби підтримувати стабільну високу форму.

В саму категорію A потрапили apEX, b1t, sh1ro та XANTARES.

Найгіршими ж у CS 2, на думку Олександра, є ветерани гри cadiaN та olofmeister.