Найкращі геймерські меми за останній тиждень: невблаганний час та очікування знижок

Пропонуємо добряче посміятися з найкращих геймерських мемів, які за останній тиждень з'являлися на відповідних розділах розважальної платформи Reddit.

Вічно можна дивитися на три речі: як тече вода, горить вогонь і… геймерські меми на Reddit. Найкращі на тижні, що минув, зібрав для вас Games 24.

Цікаво Стримерка, відома трансляціями з басейну, стала власницею кіберспортивної команди

10 місце – Терпіння, геймери, терпіння

Автор – Rubikx107

З сучасними цінами на ігри дійсно іноді варто зачекати перших знижок / Фото з Reddit

9 місце – Не так ми у дитинстві уявляли

Автор – EliteBlondie

У майбутньому в тебе буде змога купити будь-яку гру, але не буде часу в неї грати / Фото з Reddit

8 місце – Скільки можна оновлюватися?

Автор – Slipkbabe

Лише включив ПК, а там... / Фото з Reddit

7 місце – Геймерський парадокс – з роками пам'ять стає тільки кращою

Автор – littlewoman69

А ще раніше ігри були на дискетах / Фото з Reddit

6 місце – Різниця очікувань

Автор – AussieBullet

Чи не підведе нас чергова Call of Duty / Фото з Reddit

5 місце – Боси з міньйонами – це зло

Автор – prttykam_xoxo

А хто вам приходить на думку? / Фото з Reddit

4 місце – У геймера немає мети, є лише шлях

Автор – Aromatic-Guava-6557

Коли думаєш, що пройшов більш ніж половину гри, а прогрес лише на 13% / Фото з Reddit

3 місце – Всі ми не молодшаємо

Автор – SuperInvestment1251

Коли пограв до 3 ранку в підлітковому віці та коли тобі за 30 / Фото з Reddit

2 місце – Ну зізнайтеся, було ж?

Автор – Ok-Produce-6714

9-річний я думаю, що гра завантажиться швидше, якщо я прикинусь, ніби мені все одно / Фото з Reddit

1 місце – Поверніть нам наш 2005

Автор – Rubio9393

Плідний був рік для індустрії / Фото з Reddit