Найкращі геймерські меми за останній тиждень: невблаганний час та очікування знижок
Пропонуємо добряче посміятися з найкращих геймерських мемів, які за останній тиждень з'являлися на відповідних розділах розважальної платформи Reddit.
Вічно можна дивитися на три речі: як тече вода, горить вогонь і… геймерські меми на Reddit. Найкращі на тижні, що минув, зібрав для вас Games 24.
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10 місце – Терпіння, геймери, терпіння
Автор – Rubikx107
З сучасними цінами на ігри дійсно іноді варто зачекати перших знижок / Фото з Reddit
9 місце – Не так ми у дитинстві уявляли
Автор – EliteBlondie
У майбутньому в тебе буде змога купити будь-яку гру, але не буде часу в неї грати / Фото з Reddit
8 місце – Скільки можна оновлюватися?
Автор – Slipkbabe
Лише включив ПК, а там... / Фото з Reddit
7 місце – Геймерський парадокс – з роками пам'ять стає тільки кращою
Автор – littlewoman69
А ще раніше ігри були на дискетах / Фото з Reddit
6 місце – Різниця очікувань
Автор – AussieBullet
Чи не підведе нас чергова Call of Duty / Фото з Reddit
5 місце – Боси з міньйонами – це зло
Автор – prttykam_xoxo
А хто вам приходить на думку? / Фото з Reddit
4 місце – У геймера немає мети, є лише шлях
Автор – Aromatic-Guava-6557
Коли думаєш, що пройшов більш ніж половину гри, а прогрес лише на 13% / Фото з Reddit
3 місце – Всі ми не молодшаємо
Автор – SuperInvestment1251
Коли пограв до 3 ранку в підлітковому віці та коли тобі за 30 / Фото з Reddit
2 місце – Ну зізнайтеся, було ж?
Автор – Ok-Produce-6714
9-річний я думаю, що гра завантажиться швидше, якщо я прикинусь, ніби мені все одно / Фото з Reddit
1 місце – Поверніть нам наш 2005
Автор – Rubio9393
Плідний був рік для індустрії / Фото з Reddit