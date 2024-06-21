Можна як завгодно ставитися до контенту, який продукує Кейтлін Сірагуза, більш відома як Amouranth, але нікуди правди діти – вона одна з найпопулярніших стримерок в Twitch і моделей Onlyfans у світі, інвесторка, власниця кількох бізнесів, а відтепер ще й кіберспортивного колективу.

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Amouranth рветься в кіберспорт

У червні 2023 року, стримерка придбала контрольний пакет акцій команди Wildcard Gaming. Рік потому, Амурант оголосила, що викупила решту часток та тепер є одноосібним власником цього кіберспортивного клубу.

Цікаво! Станом на березень 2024 року статки Сірагузи оцінювались приблизно у 25 мільйонів доларів.

Аби повідомити новину шанувальникам, Кейтлін опублікувала видовищне відео у соціальних мережах.

У ньому окрім іншого вона також глузує над кіберспортивною сценою та розповідає про потенційну конкуренцію зі своїми колегами з Twitch.

Варто зазначити, що Wildcard Gaming представлена у багатьох дисциплінах: Dota 2, WoW, Rainbow 6, PUBG Mobile, LoL та Counter-Strike 2.

Анонс придбання Wildcard Gaming – дивитися відео

Зокрема у кадрі з'являється кілька тек, підписаних "Moist" і "Toast", а сама дівчина, тримаючи їх у руках, амбітно заявляє:

Я йду за вами!

Мова вочевидь про команди Moist (належить стримеру Чарльзу Вайту-молодшому, він же MoistCr1TiKaL) та колектив Toast, власником якого є ще один стример – Джеремі Ванг, відомий як Disguised Toast.

Цікаво буде спостерігати за успіхами Wildcard Gaming під егідою нової власниці.