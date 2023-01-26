Турнір BLAST Premier Spring завершив групову стадію матчем двох важковаговиків світу CS:GO, де зійшлися данський колектив Heroic та французька організація Team Vitality, повідомляє 24 канал.

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Отож у фінальному матчі групи А перемогу з рахунком 2:1, у напруженому протистоянні, святкувала Team Vitality, забравши собі в актив мапи Mirage та Vertigo, однак поступившись Heroic на Nuke.

Статистика матчу / скриншот з hltv

Саме на цій мапі Каспер Меллер створив черговий неймовірний хайлайт, який став родзинкою зустрічі, не зважаючи на те, що його команда програла.

Залившись наодинці проти 5 опонентів за 21 секунду до кінця раунду cadiaN ввімкнув свою магію. Оскільки команда відставала в рахунку на три пункти, данський снайпер розумів що саме ця мить є вирішальною в матчі та не втратив надії забрати таке важливе очко в скарбничку свого колективу.

З першими трьома опонентами він блискуче розібрався протягом лічених секунд за допомогою AWP. Потім побіг по бомбу, попутно розправившись зі spinX у вентиляційному тунелі.

Далі Каспер поміняв девайс на АК-47 та, заплентивши бомбу, блискуче прочитав ситуацію й дочекався виходу з подвійних дверей від dupreeh, не заливши тому шансів впевненим хедшотом.

Неймовірний клатч від cadiaN: відео

Саме завдяки цьому неймовірному перформансу свого капітана Heroic змогли перевернути ситуацію на Nuke та виграти мапу, зробивши загальний рахунок зустрічі 1:1.

Що було на вирішальній Vertigo вже не так важливо, адже з впевненістю можна сказати, що поки що саме цей момент є найкращим хайлайтом CS:GO у 2023 році і його буде дуже важко перевершити.