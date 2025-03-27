Кріштіану Роналду – один з найвідоміших спортсменів сучасності, який зараз виступає за футбольний клуб Аль-Насср, з'явиться як ігровий персонаж у новому файтинзі Fatal Fury: City of the Wolves, інформує 24 Канал.

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Тепер Кріштіану боєць не лише на полі

У той час як культовий режисер Крістофер Нолан скасував відеогру про Бетмена, побоюючись провалу, не менш знакова постать – зірковий футболіст Кріштіану Роналду з'явиться в грі, що вийде зовсім незабаром.

Трейлер файтингу Fatal Fury: City of the Wolves презентував геймерам віртуального протеже легендарного португальця, зображеного у червоно-зеленій формі, дуже схожій на домашню форму його національної збірної, та з капітанською пов'язкою на руці.

У відео можна побачити як Роналду здобуває перемогу над іншим персонажем та святкує її у своєму фірмовому стилі.

Трейлер героя Роналду: дивіться відео

В іншому ж ролику розробники Fatal Fury: City of the Wolves зробили більший акцент на бойові прийоми, якими володітиме віртуальний Кріштіану. Чимало з них, ясним чином, використовують футбольний м'яч.

Детальніший погляд на бойовий арсенал Кріштіану: перегляньте ролик

Хоча франшизу файтингів Fatal Fury навряд можна назвати дуже відомою в порівнянні з такими мастодонтами як Tekken чи Mortal Kombat, поява у грі зірки такого масштабу може привернути до неї значну увагу.

Реліз Fatal Fury: City of the Wolves планується вже 24 квітня 2025 року на PS4, PS5, Xbox Series X|S та ПК.