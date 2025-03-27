Криштиану Роналду – один из самых известных спортсменов современности, который сейчас выступает за футбольный клуб Аль-Насср, появится как игровой персонаж в новом файтинге Fatal Fury: City of the Wolves, информирует 24 Канал.

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Теперь Криштиану боец не только на поле

В то время как культовый режиссер Кристофер Нолан отменил видеоигру о Бэтмене, опасаясь провала, не менее знаковая фигура – звездный футболист Криштиану Роналду появится в игре, что выйдет совсем скоро.

Трейлер файтинга Fatal Fury: City of the Wolves представил геймерам виртуального протеже легендарного португальца, изображенного в красно-зеленой форме, очень похожей на домашнюю форму его национальной сборной, и с капитанской повязкой на руке.

В видео можно увидеть как Роналду одерживает победу над другим персонажем и празднует ее в своем фирменном стиле.

Трейлер героя Роналду: смотрите видео

В другом же ролике разработчики Fatal Fury: City of the Wolves сделали больший акцент на боевые приемы, которыми будет владеть виртуальный Криштиану. Многие из них, ясным образом, используют футбольный мяч.

Более детальный взгляд на боевой арсенал Криштиану: просмотрите ролик

Хотя франшизу файтингов Fatal Fury вряд ли можно назвать очень известной по сравнению с такими мастодонтами как Tekken или Mortal Kombat, появление в игре звезды такого масштаба может привлечь к ней значительное внимание.

Релиз Fatal Fury: City of the Wolves планируется уже 24 апреля 2025 года на PS4, PS5, Xbox Series X|S и ПК.