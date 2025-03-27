Кріштіану Роналду став героєм відеогри, де виступив у новій для себе ролі
- Кріштіану Роналду стане ігровим персонажем у файтингу Fatal Fury: City of the Wolves, де він з'явиться у формі, схожій на національну збірну Португалії.
- Гра Fatal Fury: City of the Wolves, в якій Роналду демонструє свої бойові навички, вийде 24 квітня 2025 року на PS4, PS5, Xbox Series X|S та ПК.
- Трейлер гри показує, як Роналду перемагає інших персонажів, використовуючи бойові прийоми з футбольним м'ячем.
- Поява зіркового футболіста в грі може привернути значну увагу до франшизи Fatal Fury.
Трейлер Fatal Fury: City of the Wolves розрив, що одним з ігрових персонажів майбутньої новинки стане легендарний футболіст Кріштіану Роналду.
Кріштіану Роналду – один з найвідоміших спортсменів сучасності, який зараз виступає за футбольний клуб Аль-Насср, з'явиться як ігровий персонаж у новому файтинзі Fatal Fury: City of the Wolves, інформує 24 Канал.
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Тепер Кріштіану боєць не лише на полі
У той час як культовий режисер Крістофер Нолан скасував відеогру про Бетмена, побоюючись провалу, не менш знакова постать – зірковий футболіст Кріштіану Роналду з'явиться в грі, що вийде зовсім незабаром.
Трейлер файтингу Fatal Fury: City of the Wolves презентував геймерам віртуального протеже легендарного португальця, зображеного у червоно-зеленій формі, дуже схожій на домашню форму його національної збірної, та з капітанською пов'язкою на руці.
У відео можна побачити як Роналду здобуває перемогу над іншим персонажем та святкує її у своєму фірмовому стилі.
Трейлер героя Роналду: дивіться відео
В іншому ж ролику розробники Fatal Fury: City of the Wolves зробили більший акцент на бойові прийоми, якими володітиме віртуальний Кріштіану. Чимало з них, ясним чином, використовують футбольний м'яч.
Детальніший погляд на бойовий арсенал Кріштіану: перегляньте ролик
Хоча франшизу файтингів Fatal Fury навряд можна назвати дуже відомою в порівнянні з такими мастодонтами як Tekken чи Mortal Kombat, поява у грі зірки такого масштабу може привернути до неї значну увагу.
Реліз Fatal Fury: City of the Wolves планується вже 24 квітня 2025 року на PS4, PS5, Xbox Series X|S та ПК.