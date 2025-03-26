Стало відомо чому Крістофер Нолан відмовився від створення відеогри по власній трилогії Бетмена

Свого часу ігрова індустрія могла отримати чудовий супергеройський проєкт, але його розробку було зупинено через відмову Крістофера Нолана, причина якої стала відома лише тепер.

Коли фанатам коміксів хочеться відеоігор про Бетмена, то вони купують щось із проєктів Rocksteady Studios, яка створила гідну трилогію для цього героя. Разом з тим багато хто все ж мріє про ігрову адаптацію іншого кіновсесвіту, пов'язаного з "людиною-кажаном", інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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Нолан побоявся провалу

Звісно, мова про вже культову трилогію геніального режисера Крістофера Нолана, яку часто узагальнюють назвою "Темний лицар", де у головній ролі виступив зірковий Крістіан Бейл.

Майже рік тому в мережу потрапили кадри скасованої відеогри про Бетмена якраз за її мотивами, що змусили всіх прихильників фільмів кусати лікті. Тоді стало відомо, що розробку проєкту зупинили саме через рішення Нолана, але тепер виплили цікаві подробиці.

Розкрила карти колишня генеральна менеджерка WB Games Лаура Фраєр. Отож, гра з відкритим світом, "де геймери можуть досліджувати світ та проходити місії, використовуючи різні підходи, такі як бій або стелс" зберігалася в таємниці під час розробки у Monolith Productions.

WB були у захваті від гри, але попросили нас працювати над нею в режимі стелс, поки ми не зможемо поговорити з Ноланом,

– розповіла Фраєр.

Врешті розробники отримали аудієнцію з режисером, але він навідріз відмовився від ідеї. Причиною такого рішення стала провальна гра Batman Begins для PlayStation 2.

Проєкт отримав посередні відгуки від критиків (65/100 на metacritic) і став фінансовою невдачею для творців, тож Нолан боявся повторення подібної історії та не довірився Monolith.