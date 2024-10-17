Нове прев'ю S․T․A․L․K․E․R․ 2 розкриває великий вплив вашого вибору на долю Чорнобиля

До виходу S․T․A․L․K․E․R․ 2: Heart of Chornobyl лишається трохи більше місяця, однак деякі західні видання вже отримали обмежені копії для себе, щоб написати перші відгуки. В одному з таких прев'ю, яке не розкриває надто багато, ми отримали декілька цікавих оновлень.

Перші відгуки дуже позитивні

В огляді, який з'явився на сайті ігрового видання IGN, продемонстровано нелінійний наратив проєкту та деякі його особливості. Зокрема стверджується, що нам слід очікувати особливо гнучких реакцій довколишнього світу на дії гравця, його вибори та рішення.

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З самого початку історії гравці потрапляють до Чорнобильської зони відчуження, вдивляючись через детектори у пошуках радіоактивних аномалій та потужних артефактів, які вони приховують. У цей початковий момент одна випадкова зустріч затягує гравця в павутиння побічних місій, де навіть невеликі варіанти вибору можуть обернутися чимось значним, якось широкою сюжетною лінією, пояснюють оглядачі.

Персонаж відправив мене на квест, щоб перевірити свого друга, і ланцюжок інших невеликих квестів розблокувався, тому що я вирішив допомогти одній людині, повз яку міг би просто пройти, якби виконував основні сюжетні місії. Це був ранній приклад того, як один невеликий побічний квест може почати розгалужуватися на більший і більш залучений сюжет,

– каже Дестін Леґарі з IGN.

Деякі з виборів, які ви можете прийняти, приховані за такими квестами, які гравець може взагалі пропустити, якщо раніше прийме одне рішення, а не інше.

Навіть випадкові зустрічі дають вам геть іншу ситуацію в певній точці сюжету, а таке незначне рішення, як забрати здобич з убитого ворога, чи залишити її з ним, може мати неочікувані наслідки: оглядач згадує завдання, в якому NPC раптово завершує квест, не винагородивши вас, тому що дізнається, що перед цим ви пограбували тіло його мертвого друга.

Гравець, вільний у дослідженні відкритого світу, оточений різноманітними фракціями та істотами, починаючи від мутантів і закінчуючи іншими ворогами-людьми, що робить бій досить непередбачуваним.

Навіть макові поля мають смертоносні властивості, які слугують постійним нагадуванням про те, що виживання в такому світі залежить від обережності.

Під час основного квесту з пошуку деякого персонажа гравці отримують розгалужений шлях — жорстоко протистояти йому або співпрацювати й розблокувати нові можливості. Це відкриває абсолютно різні варіанти продовження з різними сюжетними особливостями.

У цьому живому й дихаючому світі взаємодія має вагу, а сюжетні лінії тягнуть у все нових і нових напрямках, кажуть щасливчики, яким випала нагода пограти раніше всіх.

Дивіться повний огляд від IGN англійською: відео

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля стартує 20 листопада 2024 року для Xbox Series X/S та ПК, і з дня запуску буде доступна в Game Pass.