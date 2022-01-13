Критики в захваті: у мережі з'явилися перші оцінки PC-версії God of War

У мережі вже почали з'являтися перші оцінки PC-версії відеогри God of War. Критикам вона дуже сподобалася, а особливо вони відзначають високу якість цього порту.

Уже завтра ввечері відбудеться довгоочікуваний реліз відеогри God of War на PC. А тому представники компанії Sony вже відкрили доступ до попереднього завантаження, а також зняли ембарго на публікацію оглядів. Ми вже розповідали про цю відеогру раніше, а тому сьогодні пропонуємо вам ознайомитися з першими її оцінками.

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Варто розпочати з того, що загалом критики дуже тепло зустріли версію гри God of War для PC. На агрегаторі рецензій Metacritic у цієї відеогри зараз 93 бали зі 100, а оцінило її вже 41 видання. Цікаво, що поки PC-версія поступається консольній, яка у 2018 році отримала від критиків 94 бали. Щоправда, тоді її оцінило аж 118 журналістів, а тому, можливо, нова версія ще зможе повторити цей результат.

Критики похвалили розробників з Sony Santa Monica Studio за високу якість цього порту. Майже всі вони сходяться на думці, що це яскравий приклад ідеальної роботи. Також журналісти відзначають хорошу оптимізацію, високу продуктивність, відсутність помітних технічних недоліків та різноманітні невеликі покращення.

Цікаво, що в цієї версії God of War поки лише один не позитивний огляд. Представник порталу Siliconera виставив цій відеогрі всього 7 балів з 10. Він написав, що порт дуже якісний, але йому просто не подобаються подібні відеоігри.

Порівняння PC-версії God of War з консольною: відео

, що PC-версія гри God of War вийде в Steam та Epic Games Store. Існує лише одне видання відеогри, яке в обох сервісах коштує 1199 гривень.