Кролик-кіборг кришить ворогів як моркву в трейлері запальної метроідванії F.I.S.T.

Sony представила новий трейлер проєкту F.I.S.T. – дизель-панк метроідванії, у якій гравці приміряють на себе роль кролика, оснащеного гігантською робототехнічною рукою. Подробиці про гру у матеріалі.

На останньому ефірі State of Play від Sony, розробники познайомили гравців з деякими найближчими релізами, що очікуються на PS 4 і PS 5. Одним із найбільших сюрпризів став трейлер проєкту F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, що запропонує гравцям взяти під контроль солдата-кролика у відставці, оснащеного гігантською робототехнічною рукою, готового на все аби врятувати близького друга.

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Кролик, на ім'я Рейтон відправиться в смертельно небезпечну подорож задля порятунку друга. Об'єктом подій стане "Torch City" – містечко підконтрольне злочинному угрупованню під назвою Легіон.

Сайт гри описує проєкт як "дизель-панк метроідванію", а кадри трейлеру чітко показують, що такий унікальний опис справді відповідає дійсності. Відео, у класичному для жанру 2d-виді збоку, демонструє, як Рейтон використовує безліч ретро-футуристичних приладів, щоб прокласти шлях через повне небезпек місто, та величезний механічний кулак, для вельми жорстоких сутичок з ворогами.

Схоже на те, що у грі також буде присутній цілий ряд босів, адже в одному з фрагментів трейлера показано, як Рейтон стикається віч-на-віч з грізним летючим роботом, а вже в іншому бореться з чимось на кшталт механічного черв'яка під водою.

Трейлер гри F.I.S.T.



Головний герой гри буде не єдиним цікавим персонажем, оскільки трейлер та сайт також знайомлять нас з деякими іншими мешканцями "Torch City". Серед них: буйвіл Морфей – колишній командир армії опору, щур Дюк – голова щурячої мафії та загадкова кішка Леді Q, яка в трейлері без зайвих зусиль відправляє одразу кількох солдатів в нокаут.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch стане доступною геймерам 7 вересня цього року на ПК, PlayStation 4 та PlayStation 5.