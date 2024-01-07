Portal 2 є улюбленою грою сотень тисяч геймерів і поки Valve, традиційно для себе, не поспішають випускати третю частину, за справу взялися ентузіасти, повідомляє 24 Канал.

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Команда шанувальників проєкту створила для гри масштабну модифікацію під назвою Portal: Revolution, яка фактично є приквелом до культового проєкту Valve.

Творіння ентузіастів представляє на розсуд геймерів 40 абсолютно нових та унікальних головоломок, створених на основі механік оригіналу.

Трейлер проєкту демонструє, що події гри відбуваються в закинутому центрі тестування Aperture Science з Portal 2. Тестовий суб'єкт, над яким гравець отримує контроль, супроводжується новим ШІ, на ім'я Стерлінг, який дає тому завдання відновити роботу лабораторії.

Трейлер Portal: Revolution – дивитися відео

Зауважте, що щоб грати в цю модифікацію, вам знадобиться офіційна копія Portal 2 зі Steam.

Завантажити "новий Portal" можна абсолютно безплатно сторінці моду в Steam.