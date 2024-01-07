Portal 2 является любимой игрой сотен тысяч геймеров и пока Valve, традиционно для себя, не спешат выпускать третью часть, за дело взялись энтузиасты, сообщает 24 Канал.

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Команда поклонников проекта создала для игры масштабную модификацию под названием Portal: Revolution, которая является приквелом к культовому проекту Valve.

Творение энтузиастов представляет геймерам 40 совершенно новых и уникальных головоломок, созданных на основе механик оригинала.

Трейлер проекта демонстрирует, что события игры происходят в заброшенном центре тестирования Aperture Science из Portal 2. Тестовый субъект, над которым игрок получает контроль, сопровождается новым ИИ по имени Стерлинг, который дает тому задание возобновить работу лаборатории.

Трейлер Portal: Revolution – смотреть видео

Заметьте, чтобы играть в эту модификацию, вам понадобится официальная копия Portal 2 из Steam.

Скачать "новый Portal" можно абсолютно бесплатно на странице мода в Steam.