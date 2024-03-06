Оригінальна трилогія STALKER з'явиться на консолях – ЗМІ назвали дату й ціну

Японське ігрове видання опублікувало дивний звіт, у якому стверджується, що в місцевих магазинах можна оформити передзамовлення на диск із трьома оригінальними частинами S.T.A.L.K.E.R. Призначені вони начебто для PlayStation 4.

Що відомо

Знайти трилогію можна в ритейлерів Biccamera, Neowing та Rakuten Books. S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy включає такі проєкти, як S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля, S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо та S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті.

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Зазначається, що ігри стануть доступні вже 27 червня. Невідомо, чи буде колекція доступна для PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series X/S. Ціна – 6578 єн, що дорівнює приблизно 1688 гривням.

Це перший випадок, коли серію шутерів від першої особи в жанрі survival horror було портовано на консолі.

S.T.A.L.K.E.R. — серія ігор, розроблена українською компанією GSC Game World. Події гри відбуваються в альтернативному світі на території України, в Чорнобильській зоні відчуження. Після аварії, в Зоні було створено лабораторії, що дозволили вченим проводити експерименти, які призвели до другої катастрофи. Вона своєю чергою викликала низку аномалій, які гравцям потрібно дослідити.

Нагадаємо, номерне продовження серії, S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, вийде для Xbox Series та ПК у Steam, Epic Games Store та GOG 5 вересня. Гра також буде доступна через Xbox Game Pass.