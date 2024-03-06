Что известно

Найти трилогию можно у ритейлеров Biccamera, Neowing и Rakuten Books. S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy включает такие проекты, как S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.

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Отмечается, что игры станут доступны уже 27 июня. Неизвестно, будет ли коллекция доступна для PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Цена – 6578 иен, что равняется примерно 1688 гривнам.

Это первый случай, когда серия шутеров от первого лица в жанре survival horror была портирована на консоли.

S.T.A.L.K.E.R. - серия игр, разработанная украинской компанией GSC Game World. События игры происходят в альтернативном мире на территории Украины, в Чернобыльской зоне отчуждения. После аварии, в Зоне были созданы лаборатории, что позволили ученым проводить эксперименты, которые привели ко второй катастрофе. Она в свою очередь вызвала ряд аномалий, которые игрокам нужно исследовать.

Напомним, номерное продолжение серии, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, выйдет для Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 5 сентября. Игра также будет доступна через Xbox Game Pass.